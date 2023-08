Gradonačelnik MILAN ĐURIĆ: Škole koje su pretrpele najviše štete sada su rekonstruisane sa boljim materijalima

Škole su najviše štete pretrpele, od 16 škola pet je pretrpelo najveću štetu. "Desanka Maksimović", školu u Futogu, smo obišli i sa premijerkom. Jedan deo je saniran, a đaci prvaci će 31. avgusta imati svečani prijem i ja ću biti tamo. Paralelno će se raditi drugi deo škole, koji će biti u roku od mesec dana gotov. Sve škole će biti otvorene 1. septembra. One koje su pretrpele štetu su sada rekonstruisane sa još boljim materijalima- tvrdi gradonačelnik.

Đurić je najavio da je šestu godinu za redom Grad Novi Sad obezbedio besplatne udžbenike za đake prvake.

foto: Screenshot Prva TV

-To je 4.100 đaka prvaka, iz budžeta je izdvojeno 42 miliona dinara. Trudićemo se da to naredne godine promenimo, ove godine smo morali da saniramo štetu. Rebalansom budžeta smo povećali subvencije za privatne vrtiće s 10.000 na 13.000 za decu od 3. do 7. godine, a za decu do 3. godine s 8.000 na 10.000 dinara mesečnu subvenciju. Sada subvencionišemo 3.800 dece. Od 2020. godine deca idu besplatno u gradski vrtić i mi smo to prvi započeli u Srbiji- podseća prvi čovek Grada.

Đurić je istakao da će zabavište i školu budući đaci pamtiti do kraja života, te da su to bazični prijatelji.

