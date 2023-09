Ministar Vučević uručio pehar pobednicima takmičenja jedinica Vojne policije

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević uručio je danas u kraljevačkoj kasarni “Ribnica” pehar pobednicima takmičenja jedinica Vojne policije, nakon čega je prisustvovao obeležavanju Dana Vojne policije. U konkurenciji devet timova najbolja je bila ekipa Bataljona za specijalne operacije “Sokolovi” iz 72. brigade za specijalne operacije, drugoplasirana je bila ekipa Odreda Vojne policije specijalne namene “Kobre”, dok je treće mesto pripalo ekipi Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Medalje i diplome prvoplasiranim takmičarima uručio je načelnik Uprave Vojne policije brigadni general Milan Lazić, dok je drugoplasiranoj i trećeplasiranoj ekipi uručio i pehare.

Ministar Vučević čestitao je svim učesnicima takmičenja jedinica Vojne policije na odvažnosti i spremnosti i naglasio da je ovo nadmetanje provera pojedinačnih sposobnosti, fizičke, i psihičke izdržljivosti, ali i timskog duha.

- Svakome od vas ko je uzeo bar deo učešća u ovom takmičenju ide moje iskreno divljenje i to, pre svega, kao građanina Srbije, kao Srbina, pa tek onda kao ministra odbrane. Ponosan sam što imamo ovakve momke i devojke. Ponosan sam na vas ne samo zbog ovog takmičenja, nego pre svega zbog svega što radite svaki dan, što radite godinama unazad i verujem da ćete raditi i u periodu koji je pred nama, a koji je uvek izazovan što se tiče Srbije i okruženja – rekao je ministar Vučević i u ime svih građana Srbije čestitao takmičarima što čuvaju otadžbinu, što su uvek bili gde je najteže i što savesno, profesionalno i patriotski izvršavaju svoje zadatke. On je posebno pozdravio i čestitao na hrabrosti pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, koja se, kao jedina dama, prethodnih dana rame uz rame nadmetala sa svojim muškim kolegama.

Ministar odbrane rekao je da je poziv koji su pripadnici Vojne policije izabrali težak, ali da su se time zavetovali otadžbini, državi i narodu.

- Svesni ste da ako do toga dođe, a nadam se da neće, idete tamo gde je najteže. I samo vas jedno molim, ovakva takmičenja treba da jačaju i pojedinačni i timski duh. Ovo treba da nas ujedinjava, dobra je konkurentnost, dobro je kad ima takmičarskog duha, dobro je kad se proveravamo ko je spremniji, obučeniji, izdržljiviji, ali iznad svega mimo vaših lepih amblema jedinica koje predstavljate gde radite, gde živite i za šta živite, vi nosite zajednički simbol, a to su grb i zastava naša otadžbine. I to je zajednički imenitelj bez obzira da li ste u trećem ili petom ili 25. bataljonu Vojne policije, da li ste pripadnik “Sokolova” ili “Kobri”, da li ste u Komandi za obuku, RV i PVO ili ste pripadnik Žandarmerije ili SAJ-a, ili posebnih jedinica policije - istakao je ministar Vučević.

Čestitajući, takođe, svima i Dan Vojne policije ministar odbrane je danas u kasarni "Ribnica" istakao da pripadnike tih jedinica obavezuje duga istorija njenog postojanja.

- Brigadni generale Laziću, čestitam vama i svim pripadnicima Vojne policije Dan vojne policije. Obavezuje vas istorija od 147 godina trajanja te slavne priče o vojnoj policiji, o onome što je suština pitanja bezbednosti vojske naše države, ali i cele države. Molim vas generale Laziću da prenesete moje iskrene čestitke svim pripadnicima svih jedinica Vojne policije Vojske Srbije. Pozdravljam vas tradicicionalnim pozdravom koji uvek ujedinjuje bez obzira gde smo raspoređeni, koju boju uniforme nosimo, koja nam je jedinica, ono što nas spaja jeste naša otadžbina. Živela Srbija! – poručio je ministar Vučević.

Povodom Dana Vojne policije okupljenima se obratio i načelnik Uprave vojne policije general Lazić i istakao da se ove godine praznik obeležava i uspešno završenim takmičenjem jedinica Vojne policije, na kome su učestvovale i tri ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova.

- U protekla četiri dana imali smo priliku da prisustvujemo viteškom nadmetanju pripadnika jedinica Vojne policije i jedinica MUP-a. Bio je to svojevrstan šampionat vrhunski obučenih pojedinaca i ekipa. Kroz sve faze takmičenja prisustvovali smo izuzetnom požrtvovanju svakog učesnika u takmičenju. Svedoci smo izuzetnih rezultata, spremnosti i veštine svih naših pripadnika – istakao je general Lazić čestitajući svim pobednicima i u pojedinačnoj i u ekipnoj konkurenciji.

General Lazić je, takođe, podsetio i na istorijat jedinica Vojne policije, dodajući da je od formiranja do danas vojna policija uvek bila i ostala elitni deo vojske. On je dodao da je to danas savremen, dobro opremljen, vrhunski obučen i društveno prepoznatljiv deo vojske, koji izvršavajući složene i odgovorne zadatke daje pun doprinos na očuvanju i unapređenju operativnih i funkcionalnih sposobnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Kada je reč o ostalim rezultatima takmičenja jedinica Vojne policije, titulu najboljeg strelca Vojne policije u prvoj fazi nadmetanja “Gađanje” poneo je član ekipe Bataljona za specijalne operacije “Sokolovi” 72. brigade za specijalne operacije, kome je statuu i diplomu uručio komandant 72. brigade brigadni general Miroslav Talijan.

U drugoj fazi takmičenja “Gađanje patrole vojne policije” za najbolji tim proglašena je ekipa bataljona za specijalne operacije “Sokolovi”, kojima je medalje, diplome i statuu uručio komandant Druge brigade kopnene vojske brigadni general Siniša Stašević.

Šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Goran Momčilović uručio je medalje, diplome i statuu pobedničkoj ekipi treće faze takmičenja “Patrolna staza” pripadnicima Odreda vojne policije specijalne namene “Kobre”.

Načelnik Uprave vojne policije general Lazić uručio je medalje i diplome ekipi Žandarmerije za pobedu u završnoj fazi takmičenja trci na 10 km sa preprekama.

U kraljevačkoj kasarni, povodom obeležavanja Dana Vojne policije, pročitane su i naredbe o unapređenjima oficira i podoficira, kojima je ministar i lično čestitao.