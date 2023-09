MEĐUNARODNI SAJAM NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, Ministar VUČEVIĆ: Više od 170 tipova naoružanja, 27 razvio Vojnotehnički institut

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević otvorio je danas, u prisustvu načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, 11. Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme „PARTNER 2023“ na Beogradskom sajmu.

Otvaranju sajma prisustvovali su predstavnici Narodne skupštine, ministri u Vladi, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, diplomatskog i vojnodiplomatskog kora, kompanija Odbrambene industrije Srbije, privrednog i javnog života, kao i brojne inostrane delegacije.

Ministar Vučević, pozdravljajući okupljene, istakao je da sajam naoružanja i vojne opreme „PARTNER” beleži stalni uzlazni trend, kako po broju izlagača, prikazanih noviteta i ostalih sredstava naoružanja, tako i po učešću poslovnih saradnika i ukupnih posetilaca.

- Na regionalnom nivou, „PARTNER” se izborio za status jednog od najvećih i najznačajnijih, sa ciljem da postane još vidljiviji na ukupnoj svetskoj mapi ovakvih manifestacija. Ove godine naoružanje i vojnu opremu prikazuje 154 domaćih i stranih izlagača, prisutno je više od 30 visokih stranih delegacija i više od 7.000 profesionalnih učesnika i posetilaca. Sa brojnim stranim vojnim delegacijama će se razgovarati o daljem unapređenju vojnotehničke i vojnoekonomske saradnje, kao i o zajedničkim projektima razvoja i opremanja oružanih snaga. Na sajmu je izložen reprezentativni deo proizvodnog programa svih fabrika Odbrambene industrije Srbije i njihovih kooperanata, kao i proizvodi vodećih evropskih kompanija iz Francuske, Nemačke, Italije, Austrije, Turske, Švajcarske, Finske, zatim, više tehnoloških giganata iz Narodne Republike Kine, kao i drugih kompanija iz zemalja našeg regiona, ali i celog sveta sa kojima imamo višedecenijsku uspešnu saradnju – naglasio je ministar Vučević.

Prema njegovim rečima, na Sajmu je prikazano više od 170 različitih tipova krupnih sredstava naoružanja, od kojih je 27 grupa noviteta koje su razvili Vojnotehnički institut i grupacija odbrambene industrije u državnom vlasništvu.

- Osim toga, prisutno je i brojno novo naoružanje i komponente koje su srpske privatne kompanije izložile. Na ovom sajmu evidentno je više noviteta nego na ranijim, što potvrđuje stalan i kontinuiran napredak naših odbrambenih tehnologija. Izloženo je više novih protivavionskih i protivdronskih sistema, besposadnih, zemaljskih i vazduhoplovnih platformi, kao i brojnih tipova nove municije poboljšanih karakteristika. Videćemo i prvo javno prikazivanje najnovijeg domaćeg artiljerijskog sistema nove generacije „Perun”, koji će biti novi adut srpske odbrambene industrije na svetskom tržištu. Tu su i unapređene serije verzija familija točkaša borbenih vozila - „Lazara”, „Miloša”, MRAP-a, BoV-a čija je proizvodnja u punom zamahu, kao i modernizovanog BVP M 80a B2 i tenka M 84 AS2, kojim se Vojska Srbije uveliko oprema – istakao je ministar Vučević.

Ministar odbrane ukazao je da je između dva sajma uvedeno u naoružanje 70 novih sredstava, od čega su 22 u serijskoj proizvodnji.

- Posebno izdvajam pomenuti modernizovani tenk M 84 AS2, BVP M 80 AB2, „Gvozdika“, KOT, „Orao“, nova borbena vozila MRAP, „Lazar 3M“, kao i novu modularnu automatsku pušku 6,5 i 7,62 mm kalibra i nove snajperske puške. A do kraja godine očekujemo sa nestrpljenjem uvođenje i još 23 nova sredstva. Kao rezultat ubrzanog i uspešnog razvoja nove generacije naoružanja, između dva sajma sa domaćom industrijom su za potrebe Vojske Srbije ugovoreni poslovi u vrednosti koje prevazilaze vrednosti ugovora potpisanih u dvadesetogodišnjem periodu do 2015. godine. Samo u prethodnih mesec i po dana, Ministarstvo odbrane je sa domaćim fabrikama potpisalo ugovore za nabavku naoružanja u vrednosti od 6,2 milijarde dinara koje će u narednom periodu biti isporučene Vojsci Srbije. Tokom Sajma očekuje se potpisivanje novih ugovora dvostruko veće vrednosti od prethodno navedene, što je samo deo intenziviranog procesa opremanja Vojske Srbije naoružanjem iz domaće proizvodnje – poručio je ministar Vučević.

On je istakao da će, osim nastavka isporuke domaćih složenih borbenih sistema, do kraja godine Vojsci Srbije biti isporučene i znatne količine novog streljačkog naoružanja, optoelektronskih sistema, nove poboljšane artiljerijske minobacačke i streljačke municije, zaštitne balističke opreme, uniforme i druge opreme.

- Осим ових набавки из домаће индустрије, а на основу уговора које смо потписали и дефинисали између два сајма, до краја године очекује се испорука и капиталних система наоружања из увоза -транспортних авиона од којих једна „Каса” слеће, односно долеће у Србију већ данас, хеликоптера Х-145 које производи „Ербас“, „Талесових“ радара ГМ400 великог домета, као и више других телекомуникационих, оптоелектронских и електронских уређаја, што ће додатно допринети унапређењу способности Војске Србије. Значајним улагањем у нашу одбрамбену индустрију извршена је модернизација производних капацитета и створени су предуслови за бржи развој нових производа. Новим инвестицијама које су обезбеђене ове године започета је нова етапа напредне, технолошке обнове базиране на концепту индустрије 4.0 са акцентом на аутоматизацији, дигитализацији, роботизацији, кључним производним процесима. Реализацијом ових инвестиција и даљом модернизацијом производних капацитета омогућиће се знатно бржа производња овог наоружања – оценио је министар Вучевић.

Он се, такође, осврнуо на значај доласка делегација из иностранства које, већ традиционално, посећују сајам „ПАРТНЕР”.

- Данас смо овде заједно са нашим пријатељима и партнерима из иностранства. Неки од њих су корисници наших производа, други су представници земаља од којих Србија набавља специфичне системе и компоненте које се не производе у нашој земљи, са трећима имамо заједничке развојне пројекте кроз које ће настати нови борбени системи за Војску Србије и трећа тржишта. Сигуран сам да ћете током боравка у Србији, наши уважени гости, уживати у традиционалном српском гостопримству, да ћете имати прилику за остваривање нових пословних веза и партнерстава, да ће моћи да се размене искуства и како даље усмеравати и развијати производне капацитете одбрамбене индустрије да би на најбољи начин одговорили савременим, а додао бих и свакодневним, безбедносним изазовима, заштиту националног суверенитета Републике Србије и наших народних интереса и потребама тржишта у 21. веку – закључио је министар Вучевић прогласивши овогодишњи „ПАРТНЕР” отвореним.

У оквиру свечаног отварања, гостима је приказан и филм о достигнућима Одбрамбене индустрије Републике Србије. Након церемоније отварања сајма, министар Вучевић и генерал Мојсиловић обишли су изложбену поставку у халама Београдског сајма, а том приликом посетили су и штандове домаћих, као и штандове страних компанија у присуству помоћника министра одбране за материјалне ресурсе др Ненада Милорадовића.

Обраћајући се новинарима након обиласка, министар Вучевић рекао је да је поносан на све људе, организације, институције, компаније, инопартнере, Војску Србије и Министарство одбране који су учествовали у организацији сајма „ПАРТНЕР 2023“.

- То је нешто што је и најбољи показатељ, у оваквим оквирима, резултата напретка наше одбрамбене индустрије, свеукупне технологије, науке, знања, вештине, опремљености, оспособљености наше војске, државе, али и потврда добрих пословних и политичких односа са земљама које учествују и компанијама које долазе из тих земаља – рекао је министар одбране и нагласио значај великог броја излагача из свих крајева света, посебно истичући да ће наредних дана бити закључени велики уговори значајни за Војску Србије.

Osvrćući se na dešavanja na Kosovu i Metohiji, ministar odbrane rekao je da nije lako da se sve ovo organizuje u okolnostima koje nas prate.

- Da ne budemo naivni da se pravimo da se ne dešava i da se nije dešavalo sve ono što se dešavalo juče, ali i ono što se dešava danima, nedeljama i mesecima na Kosovu i Metohiji. To su ozbiljni i veliki izazovi za našu državu, gotovo nemoguća situacija za srpski živalj na Kosovu i Metohiji i kratko ću rezimirati samo onim što jeste stav države Srbije – da je politika Aljbina Kurtija, on sam lično, isključivi krivac za sve ono što se dešava na Kosovu i Metohiji. Od KFOR-a očekujemo daleko aktivniju ulogu, a ne da se dozvoljava lov na Srbe do istrebljenja poslednjeg od njih – naglasio je ministar Vučević.

Sajam „PARTNER“ najveći je i najznačajniji sajam naoružanja i vojne opreme u regionu i prilika da se tokom četiri sajamska dana, svoje proizvode predstave mnogobrojni domaći i inostrani proizvođači. Pokrovitelj ovogodišnje manifestacije je Ministarstvo odbrane Republike Srbije, a suorganizatori su „Jugoimport-SDPR” i Beogradski sajam. Osim kompanija u okviru grupacije Odbrambena industrija Srbije, koje su uz javno preduzeće „Jugoimport-SDPR“ osnova srpskih potencijala u oblasti naoružanja i vojne opreme, „PARTNER” tradicionalno okuplja mnogobrojne proizvođače naoružanja i vojne opreme iz Republike Srbije.

Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme „PARTNER 2023“ održava se do 28. septembra 2023. godine na Beogradskom sajmu, u halama 1, 4 i 2A, kao i na otvorenom prostoru Beogradskog sajma.

