VUČEVIĆ: SRBIJA NE ŽELI SUKOBE, OČEKIVALI SMO DA SE KFOR AKTIVNIJE UKLjUČI

Verujem da Srbi na KiM veruju u svoju državu, a njihova država je Srbija. Mnogo smo Srba izgubili u istoriji za slobodu Kosova i Metohije, ovo su nove žrtve u nizu junaka ili stradalnika za slobodu srpskog naroda na KiM. Vrlo teška vremena pred nama, rekao je ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević u "Jutarnjem dnevniku", na RTS1.

Ono što nas najviše brine je pozicija Srba na Kim

Vučević je istakao da je predsednik Srbije mesecima unazad ukazivao na moguću eskalaciju situacije na Kosovu i Metohije, što se i desilo u nedelju.

-Znamo da su izgubljeni ljudski životi, da ima ranjenih i uhapšenih. Vidim da mnogi srljaju u Srbiji sa zaključcima do čega je došlo u nedelju, 24. septembra, u Banjskoj. Moram da napomenem, Srbija nema od 1999. nema faktičku vlast na KiM, time je za nas i naše organe teže da prikupe činjenice. Lako je davati pompezne izjave, nije ovo momenat kada se treba takmičiti u medijima, već da čuvamo KiM. Opet je Srbiji namenjena uloga da smo loši momci. Ono što nas najviše brine je pozicija Srba na Kim. Taj režim Kurtija je proglasio sever Kosova zonom antiterorističkih aktivnosti, što im je dozvolilo da rade sve ono što rade. Ne samo pucanje, već i provale ljudima u kuće. Ko je dozvolio da albanska policija dođe na sever KiM, što je suprotno Briselskom sporazumu? Pa neko dozvoljava Kurtiju da gradi baze za specijalne policijske snage, da ulaze sa specijalnim vozilima, da se prave mimikrije od izbora, da se ne poštuje Briselski sporazum. Srbija je naravno osudila ubistvo albanskog policajca, mi ne želimo sukobe, mi razumemo svačiji bol. Ono što se posle dešavalo je užas, pošto su Srbi bili lovljeni po šumama oko Banjske kao zveri. Srbija bi volela, i očekivala je, a da ne kažem da smo razočarani, reakcijom KFOR-a. On prvi mora da reaguje u takvim situacijama da spreči dalje ljudske žrtve. Ako neko treba da bude procesuiran, to je trebalo da se radi uz podršku Euleksa i KFOR.

foto: Instagram/milosvucevic

Treba biti hladne glave i voleti svoj narod i državu

Ministar je istakao da je Srbija uslovljena da komunicira s KFOR, a ističe da je nakon nedelje kominukacija niža nego ranije. Ne možemo prekinuti saradnju jer bi to bilo loše za Srbiju i Srbe na KiM, reči su Vučevića.

-Očekujemo da KFOR povede daleko veću ulogu, a ne ulogu posmatrača. Pričamo svi o posledicama, a ne o uzrocima. A uzroci su neprimenjivanje Briselskog sporazuma, nije formirana ZSO, da Kosovska policija ulazi stalno na sever, da maltretiraju ljude, da su pucali na šestoro Srba od početka godine, od toga je jedan dečak od 11 godina. Nije se to dogodilo tek tako u nedelju. Predsednik Vučić je bio u pravu po ovom pitanju, on je na svim sastancima govorio o ovome i sada u Njujorku je pričao. Srbija mesecima ukazuje da je situacija takva da će doći do eskalacije. Pitanje je života ili smrti za Srbe. Snaga naših argumenata je prilično jasna. Videli ste da je veliki broj političara izvadio udžbenike iz devedesetih godina i vrlo brzo ih osvežili sa novim datumima i imenima, da je Srbija opet kriva. Molim sve građane Srbije da razumeju poziciju našeg naroda na KiM i cele Srbije, da se saosećamo sa bolom porodica koji su izgubili živote i sačuvamo državu. Treba biti hladne glave i voleti svoj narod i državu. Mesecima je zabranjen uvoz hrane i lekova iz Centralne Srbije na KiM, do toga da su se vršili pretresi svih ambulantnih kola i crkava. Verujem da Srbi na KiM veruju u svoju državu, a njihova država je Srbija. Mnogo smo Srba izgubili u istoriji za slobodu Kosova i Metohije, ovo su nove žrtve u nizu junaka ili stradalnika za slobodu srpskog naroda na KiM. Vrlo teška vremena pred nama- rekao je Vučević i dodao:

Čudan momenat je da je albanska policija bila tako brzo pripremljena

-Sve činjenice koje treba da nam pokažu šta se desilo u ranim jutarnjim satima 24. septembra je na naadležnim organima da utvrde, uz otežavajući faktor Srbiji da ne možemo imati pristup terenu. Biće potrebno pažljivo prikupiti sve činjenice. Čudan momenat je da je albanska policija bila tako brzo pripremljena. Ponavljam, mi smo očekivali da će KFOR preuzeti aktivnu ulogu, a ne da će biti posmatrač sa strane onoga šta se dešava. Neće nam pomoći ljutnja i bes, možemo sto puta da se naljutimo to nam neće pomoći da sačuvamo državu i Srbe na KiM.

Ministrastvo odbrane