RASKRINKAN POKUŠAJ OBMANE PRIŠTINE: Analitičari saglasni - stvarna meta Kurtijevih napada su predsednik Vučić i ministar Vučević

Nedavni oružani sukob u Banjskoj iznedrio je nova saznanja i raskrinkao pokušaj Prištine da lažira činjenice i okrivi Srbiju za sve, podmećući čak i optužbe da je srpska strana obučavala i oružavala teroriste.

Kako su juče ukazali direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, a potom i ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Milan Mojsilović okolnosti ovog tragičnog događaja sasvim su drugačije, a pojavljuje se i mnogo nelogičnosti koje ukazuju da Priština podmeće dezinformacije i da je to upravo razlog zašto je Euleks odbijen da prisustvuje istrazi oko ubistva trojice Srba. Zbog svega, ministar Vučević je potvrdio da ukoliko Vojska Srbije dobije naredbu od predsednika Republike kao vrhovnog komandanta da njene jedinice uđu na teritoriju KiM kao deo Republike Srbije, takav zadatak bi bio izvršen efikasno, profesionalno i uspešno.

Barac: Ovo je napad na ministra Vučevića i Vojsku Srbije

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost ističe da je “napad na Vojsku Srbije slojevito zamišljen kao napad na instituciju vojske i napad na ministra odbrane Miloša Vučevića”.

- Miloš Vučević, ministar odbrane kao iskusan i dalekovidi političar, čim je došao na čelo ministarstva odbrane pokrenuo je reforme koje su omogućile da sada imamo ovakvu poziciju, da možemo mirno da vučemo poteze, a da protivnici znaju da je Srbija spremna da pregovara i razgovara, ali i da je spremna da se odbrani. Snagom ličnog autoriteta doprineo je i da Srbi mirnije prolaze kroz ovu krizu jer znaju da je vojska Srbije opremljena, pripremljena, odlučna i sposobna da ih zaštiti. Baš zato je on postao najvažnija meta napada. Važno je oslabiti ga, jer je on i predsednik Srpske napredne stranke najvažnije političke stranke u Srbiji, što dodatno pojačava napade. Ovi argumenti govore da je ovo pažljivo i vrlo promišljeno smišljano kao pritisak na Srbiju i da je ova tragedija isprovocirana sa ciljem da imaju povod za ovakve napade – uveren je Barac.

Janjić: Beograd za deeskalaciju sukoba i povratak pregovorima

Analitičar Mihailo Janjić smatra da “sramnim optužba koje se isključivo temelje na laži i neistini, Priština pokušava da opravda nelegalno prisustvo specijalaca na severu Kosova i Metohije”.

- Ovakve optužbe mogu imati i karakter najave novih napada na srpsko stanovništvo, što posebno zabrinjava. Naše državno rukovodstvo zalaže se za deeskalaciju sukoba i uspostavljanje mira, te vraćanje pregovorima koji nemaju alternativu. Izjava ministra odbrane Miloša Vučevića da će vojska ukoliko bude bilo potrebno reagovati i zaštiti naš narod je državotvorna i odgovorna, te je treba shvatiti isključivo kao način nužne samoodbrane i nikako drugačije.

Za analitičara Uroša Nikolića kontinuirana kampanja protiv VS nije nimalo iznenađujuća.

- Nervoza mnogih u regionu, pa i Prištine, razumljiva je, obzirom da Vojska Srbije poslednjih godina sve više i više jača. Mnogo bih se više zabrinuo da oni hvale VS, ovako znači da ona ide pravim putem, jer da je slaba ne bi im smetala. Što se tiče pokreta VS duž administrativne linije, to je veštački nametnuta tema: VS po rezoluciji 1244 ima pravo čak i na raspoređivanje 999 vojnika u našu južnu pokrajinu, a što se tiče teritorije centralne Srbije, zaista nismo dužni nikome da se pravdamo kako, zašto i gde pokrećemo našu vojsku – navodi Nikolić.

VS ne radi ništa na svoju ruku, bez naređenja vrhovnog komandanta Vučića

On dalje dodaje da je jasno “Srbi koji su učestvovali u dešavanjima u Banjskoj nisu nikakvi teroristi”.

- Da li je bilo pametno da to urade na taj način, da li ih je neko nasamario i zloupotrebio, da li je možda bilo upliva stranog faktora - o tome možemo diskutovati. Ali, nesporno je da su to obespravljeni Srbi, koji više nisu znali kako da se izbore sa Kurtijevim zulumom. Dakle, ne postoje nikakvi teroristi. Vojska Srbije nije obučavala ni pobunjene Srbe, jer da je VS stajala iza dešavanja u Banjskoj, ne bi se sve ovo ovako završilo. VS se zasigurno ne bi oslonila na ovakav profil ljudi, koji sve i da su hipotetički svi imali najbolje namere, nisu profesionalci za obavljanje ovakvih zadataka. VS je sasvim sigurno sposobna da u svojim redovima pronađe dovoljno profesionalaca, koji bi bili sposobni da uspešno izvedu akciju ovakvog tipa i da se pri tom takva lica, takođe ne mogu ni povezati na kraju sa VS. VS nije armija koja je diletantslka, avanturistička, koja započinje akcije sa nejasnim ciljem i nešto što nije sigurna da može sprovesti uspešno VS ne razmišlja samo operativno i taktički, već i strateški, što znači da se u sve odluke i kalkulacije ubacuje analitika, predviđanja, kao i razmatranje reakcije drugih na naše poteze i analizira se i šira (geo) politička slika i kontekst. VS poštuje hijerarhiju u državi, ima civilnu kontrolu od strane izabranih nosilaca najviše vlasti Republike Srbije i ona ne donosi političke odluke, već sprovodi odluke i naređenja svoje države. VS ne radi ništa na svoju ruku, a naša država i vrhovni komandant Aleksandar Vučić nisu doneli nikakvu odluku u vezi sa dešavanjima u Banjskoj, pa ni sa izmišljenom,, obukom” obespravljenih Srba. Na snimcima koji nam se poturaju se ništa ne vidi što bi potkrepilo sramne optužbe, a kada hipotetički to ne bi bila izmišljotona kao što jeste, postavilo bi se onda logično pitanje ko to vršlja po centralnoj Srbiji i odakle njima takvi snimci?! Odlično je što je VS odmah reagovala i što je ministar Vučević održao jučerašnju važnu konferenciju za štampu – zaključuje on.

Raskrinkan plan Prištine- Žele da naprave Putina od Vučića, a Zelenskog od Kurtija

Analitičar Uroš Nikolić ocenjuje da akcija u Banjskoj nije imala jasan cilj, kao i da je pitanje kako je došlo do prvih incidenata.

- Sve što se tamo desilo, pa i ovo posle toga, najmanje odgovara Srbiji, a lažne optužbe Prištine imaju za cilj da Srbiju uvuku u sukob sa NATO- om kako bi Aleksandar Vučić u toj konstelaciji postao regionalni Putin, a Kurti Zelenski. A drugi cilj je zastrašivanje srpskog življa i nastavak pritisaka i cilju konačnog etničkog čišćenja Srba sa tog prostora - uveren je on.