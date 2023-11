UŽIVO VUČIĆ DAJE PODRŠKU LISTI SNS: Građani moraju da znaju sa kakvim izazovima se suočavamo - Sve će se videti na izborima!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić daće svojim potpisom podršku listi Srpske napredne stranke.

Njega je u prostorijama stranke na Savskom vencu sačekao veliki broj građana i novinara.

- Ovo su važne stvari, hvala građanima koji su došli da podrže listu "Srbija ne sme da stane". Sve će se videti na izborima. Građani moraju da znaju u koliko teškim okolnosima imamo izbore, i sa kakvim se izazovima suočavamo i spolja i unutra. Ali bez pogleda u budućnost ne možemo - rekao je on.

Vučić je istakao da nas čekaju veliki izazovi, ali i da se raduje demokratskoj utakmici.

- Ja bih voleo da izbori uvek budu utakmica u kojoj učestvuju najbolji, koji nešto nude. Ako je to što nudite i vama i vašim medijima mržnja prema jednom čoveku, a ne da unapredite živote ljudi, onda je to loša poruka. To je pogrešna poruka i za građane Srbije, ljudi hoće da čuju ideje i programe - kazao je predsednik.

On ističe da se čini da kampanja neće biti fer, i da sluša napade već 30 godina.

- A šta si rekao kad si imao 20 godina, a kad si imao 30 godina. Tri godine su lagali o Jovanjici. Nemam ja problem sa time, sa time problem imaju oni. Niko od nas nije presrećan onime što je uradio ili nije uradio. Imao sam neodmerenih izjava, ne znam nikoga ko nije, ali ja 10 godina vodim zemlju na posvećen način. Ali razlika između mene i njih je u tome što ja nikada ništa nisam ukrao. Ja nemam 619 miliona evra. To su ogromne razlike, i to je suština - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da naziv "Srbija protiv nasilja" predstavlja sav besmisao naše poltitičke scene.

- Vidite da tu ima i batinaša koji su tukli ljude, pa su za Srbiju protiv nasilja. Na narodu je da pokaže to na dan izbora.

