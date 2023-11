TUNELI HAMASA ZONA SMRTI: Kako će Izrael da se bori na kopnu u Gazi?

Rat Izraela i Hamasa je nemilosrdan i krvav, a sudeći prema otpornosti i neposustajanju obe strane, trajaće dugo. Izraelske odbrambene snage su krenule kopneno na Pojas Gaze i počeli su da uništavaju tunele Hamasa. Palestinci su izgradili razgranatu mrežu podzemnih tunela koje koriste za sklonište, ali i za prolaz i napade ka Izraelu. Veruje se da su tuneli duboki do 30 metara i dugački oko 500 kilometar. Procene su da ih ukupno ima čak 1.300.

Iako su ogromni, Izraelci ipak poručuju:„Urušićemo ulaze u tunele. To će postati zona smrti". Hamas se, međutim, ne povlači pred ovim pretnjama. Šta više, jedan od portparola izraelskog Ministarstva spoljnih poslova ambasador Džoel Lajon izneo je vrlo alarmantne tvrdnje: "Želimo da eliminišemo pretnju Hamasa jer, budite sigurni u to, da ako ne krenemo na Hamas, Hamas će doći do vas, u Srbiju, u Crnu Goru, u Evropu”, rekao je. U Usijanju pitamo:

Da li su ovakve izjave preterane? Na koji način Hamas ili njihovi sledbenici mogu da ugroze Evropu?

Kako će se Izraelske odbrambene snage pokazati u mreži podzemnih tunela Gaze?

Kako tumačiti izjavu predsednika SAD Džozefa Bajdena "da je neophodna pauza u borbama"? Gosti Usijanja: Boško Jakšić, novinar Stanko Vasiljević, general prof. Časlav Koprivica, Fakultet političkih nauka