Ministar Vučеvić prisustvovao obеlеžavanju 75 godina rada Vojnotеhničkog instituta

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je danas svečanosti povodom obeležavanja 75 godina postojanja i rada Vojnotehničkog instituta, u Domu Garde u Beogradu.

Čestitajući jubilej Vojnotehničkom institutu, ministar Vučević istakao je da je razvoj naoružanja i vojne opreme jedan od generatora savremene nauke modernih tehnologija u celom svetu. Kako je naveo, ne bi se pogrešilo ni kada bi se konstatovalo da je razvoj naoružanja diktirao i razvoj društva i država u celini.

- To je činjenica koja prati razvoj ljudi kroz čitavu istoriju. Usavršavanje i inovacije na tom polju predstavljale su uvod u nove istorijske epohe. Način na koji se branite ili napadate. Društvo koje je bilo u stanju da prati ovaj razvoj imalo je i kapacitete da se odbrani, da preživi, da napreduje. Mačevi i strele bile su neupotrebljive spram topova i pušaka. Čitave tvrđave i fortifikacije postale su besmislene upotrebom artiljerije i avijacije. Jedini način na koji bi neka država ili narod mogla da opstanu jeste da ima adekvatna sredstva da na napade može adekvatno da odgovori. Paradoksalno ili ne, razvoj naoružanja pratio je i ukupni društveno-tehnološki razvoj. Ova pravila su važila u prošlosti, važe i danas i gotovo sam siguran da će važiti i u budućem periodu – naglasio je ministar odbrane.

Kako je rekao, to su jednostavno zakonitosti na kojima počiva moderan svet.

- Naši preci su veoma dobro znali da se Srbija može očuvati samo ako budemo nezavisni u pogledu razvoja naoružanja. Još od 1853. godine, kada smo izlili prve srpske topove i haubice koje je napravila domaća livnica i domaća pamet. Koliko se ulagalo u vojnu industriju i koliko je ona bila pretpostavka ukupnog razvoja govori slikovit podatak da je 1884. godine u Kragujevcu, u zgradi čaurnice, uvedeno prvo električno osvetljenje kapaciteta 30 sijalica da bi moglo da se radi u tri smene. Ovo se dogodilo u vremenu kada se i u Evropi o čudu tehnike pričalo u pogledu elektrifikacije. A naša Srbija je krenula elektrifikaciju upravo iz čaurnice. Ovo govorim kao primer visoke svesti naših predaka da mora postojati odbrambena industrija i da mora da jača, jer je ona preduslov slobode i nezavisnosti – poručio je ministar Vučević.

Prema njegovim rečima, u razvoju sredstava naoružanja i vojne opreme na braniku otadžbine, već 75 godina, Vojnotehnički institut učestvuje kao najveća naučnoistraživačka institucija u oblasti odbrambenih tehnologija u našoj zemlji.

- Gotovo da je nezamislivo i da nema takvog primera u Evropi pa skoro ni u svetu, da jedna tako mala zemlja osmisli, projektuje i proizvede toliko sredstava naoružanja i vojne opreme za ovih 75 godina. Posle više kriznih godina pa čak i decenija, danas država Srbija i Ministarstvo odbrane kontinuirano podržavaju Vojnotehnički institut i fabrike odbrambene industrije Srbije da neguju i unapređuju svoje potencijale, čineći time da naša država zadrži status najvećeg proizvođača naoružanja i vojne opreme u regionu. Upravo oni kojima tema razvoja i unapređenja naoružanja i vojne opreme nije bila bitna, ili koji su zatvarali kapacitete i Vojnotehničkog instituta i naših fabrika namenske industrije i pre svega otpuštali ljude, radili su na našu štetu. Ne samo da su rušili odbrambene sposobnosti države, već su gušili naš opšti napredak, pre svega u privrednom pa onda i u naučnom smislu – istakao je ministar Vučević i dodao da „ta plitkost razmišljanja da nam nije potrebna vojska i vojna industrija i da je sve to besmisleno, i politika koja je na tom kursu građena, a koju su plasirali pojedini političari u prošlosti, danas u aktuelnoj situaciji u svetu, sa svim krizama u mirovnim pretnjama, pokazuje svoju pogubnost i besmislenost“.

Kako je istakao, nikakva sreća i blagostanje ne čekaju Srbiju ako uništimo Vojnotehnički institut, već upravo suprotno – snažan Vojnotehnički institut, snažna odbrambena industrija Srbije i pre svega snažna Vojska Srbije garant su mira i napretka naše otadžbine.

- I za to se borimo – i kada smo primili nova 53 zaposlena u Vojnotehnički institut ove godine i kada smo u avgustu zajedničkim snagama zaposlenima podigli plate za 25 odsto. Na taj način se borimo. Delima i konkretnim radom. Kada pogledamo kroz našu istoriju, naš temelj i bedem i tvrđava naše slobode je naš čovek. A Vojnotehnički institut je mesto gde se ljubav prema nauci i otadžbini materijalizovala svih ovih godina i decenija u silu odbrane naše otadžbine. Tu je spajana ljubav i vernost otadžbini s naukom i naučno-tehnološkim razvojem. Tu su na prvom mestu zaposleni radili, stvarali i razmišljali o razvoju sredstava da bi odbranili slobodu i nezavisnost naše države. I to je bila njihova misija, vizija, cilj. Rekao bih da su to bili njihovi snovi, njihov život. Stavljanje znanja u funkciju odbrane naše otadžbine je ono što ih je vodilo i opredelilo kroz život – rekao je ministar Vučević te poručio zaposlenima da čuvaju to znanje i unapređuju ga zbog naše slobode, predaka i potomaka.

Na kraju obraćanja, ministar odbrane čestitao je još jednom Dan Vojnotehničkog instituta, 75 godina borbe za nezavisnost i tehničko-tehnološki napredak.

- Čestitam svim generacijama, od prve do današnje, koje su svoju energiju ulagale u spokojan razvoj naše otadžbine. Današnja generacija zaposlenih s ponosom treba da sledi generacije koje su stvarale u Vojnotehničkom institutu. Neka vam je srećan i blagorodan rad za dobrobit i slobodu naše otadžbine – zaključio je ministar Vučević.

Direktor Vojnotehničkog instituta pukovnik prof. dr Aleksandar Kari govoreći o ostvarenim najznačajnim rezultatima te domaće naučnoistraživačke ustanove u oblasti odbrambenih tehnologija rekao je da se pitanje sopstvenog razvoja naoružanja u Srbiji i opstanka instituta nikada nije dovodilo u pitanje.

- Danas, kada sve nepovoljnije globalne prilike postaju izazov pred kojim treba naći prave odgovore, sve više dolazi do izražaja potreba da jačamo našu zemlju, da gradimo i čuvamo njenu nezavisnost i stabilnost. U tom smislu, za odbranu naše budućnosti potrebna nam je jaka, moderna i dobro opremljena vojska. Prolazeći kroz različite periode razvoja i različite oblike organizacionih, kadrovskih i naučno-stručnih promena, VTI je gradio svoj identitet, isključivo svojim rezultatima - istakao je direktor Vojnotehničkog instituta.

Osvrnuvši se na rezultate u ovih 75 godina rada instituta pukovnik prof. dr Kari naglasio je da je do danas oko 1500 sredstava NVO usvojeno u operativnu upotrebu i da je Vojska Srbije opremljena sa 75 % sredstava razvijenih, unapređenih i modernizovanih baš u VTI.

Veliku plaketu Vojnotehničkog instituta povodom obeležavanja 75 godina rada te ustanove direktor Vojnotehničkog instituta pukovnik Kari uručio je privrednom društvu Zastava Tervo d.o.o. Kragujevac, Tehničkom remontnom zavodu Kragujevac i Tehničkom opitnom centru.

U znak priznanja za izuzetan doprinos u realizaciji ciljeva i zadataka Instituta dodeljene su plakete „Arhimed“ pomoćniku ministra za materijalne resurse dr Nenadu Miloradoviću, generalu u penziji dr Miloradu Obradoviću, pukovniku u penziji mr Milanu Gajiću, Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu i Univerzitetu odbrane.

Za poslovnu saradnju u protekloj godini direktor VTI uručio je zahvalnice Holding kompaniji Krušik Valjevo, kompaniji Zastava oružje a.d. Kragujevac, kompanija Kinetik 011 d.o.o. Beograd, preduzeću Centum d.o.o. Beograd i BB Composite Production d.o.o. Beograd.

Današnjoj svečanosti prisustvovali su zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Želimir Glišović, šef Kabineta potpredsednika Vlade Žarko Mićin, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, kao i brojni saradnici Vojnotehničkog instituta i gosti.

U umetničkom delu programa nastupio je Mešoviti hor iz sastava Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“ i hor muzičke škole „Stanković“.