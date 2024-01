PENZIONERIMA S NAJNIŽIM PRIMANjIMA PO 10.000 Gradonačelnik Đurić najavio BESPLATNA PARKING MESTA ZA PORODILJE

Prvi čovek Grada Milan Đurić, u novogodišnjem intervjuu za Novosadsku televiziju, naglasio je da Novi Sad očekuju veliki kapitalni projekti i investicije, ali i noviteti u socijalnoj politici i veće subvencije.

- Budžet iznosi 42 milijarde i 800 miliona dinara, a ono što je važno za građane je da je 12 milijardi kapitalni deo budžeta. Ono što mene izuzetno raduje je izgradnja 47 igrališta u 47 mesnih zajednica. Građani sami mogu da odlučuju gde žele da imaju igralište i pozivam ih da predlože. Nastavljamo sa asfaltiranjem brojnih ulica, kako prigrada tako i grada. "Vodovod i kanalizacija" će raditi u Petrovaradinu, u Dragoslava Srejovića i bunar jer Novi Sad ne sme da ostane bez vode kada su letnji dani.

On je istakao da je tokom 2023. godine postavljen i kamen temeljac za dve nove škole, a što se tiče PU "Radosno detinjstvo" početkom ove godine u novo obdanište u Miše Dimitrijevića treba da krene 225 mališana. Takođe, možemo i očekivati kompaniju "Lianbo" u radnu zonu Kać.

-To je investicija vrednosti 60 miliona evra i imaće oko 500 zaposlenih. Radimo parterno uređenje za garaže. Ploča na garaži Modene trebalo bi u narednih nekoliko nedelja da se stavi, nakon toga se raspisuje parter. Tako da očekujem da se sredinom godine završi. Nakon toga nas očekuje garaža u Šafarikovoj i na Ribljoj pijaci. Novi Sad bi trebalo da dobije 1.600 novih parking mesta. Razmišljamo da za porodilje stavimo besplatna parking mesta- tvrdi Đurić.

Gradska uprava za socijalnu brigu i dečiju zaštitu dobila je za 20 posto veći budžet, koji iznosi tri milijarde i 700 miliona dinara. Povećana su primanja za lične pratioce i personalne asistente, a za penzionere sa najmanjim primanjima povećana je pomoć sa 5.000 na 10.000 dinara.

-Naši najstariji sugrađani treba da budu u fokusu, oni su podneli najveći teret na reformama naše zemlje. Od 1. januara ih očekuje novo povećanje penzija. Izgradili smo novi Dom penzionera u Kaću, saniralu u Futogu i Bukovcu, u Sajlovu napravili velelepni objekat. Gradsko obdanište je potpuno besplatno. U narednoj godini smo povećali subvenciju za roditelje čija deca idu u privatne vrtiće. To je povećanje skoro 50 posto. Mi sada izdvajamo 650 miliona dinara za privatne vrtiće, a za gradsko četiri i po milijarde dinara. To moramo da obezbedimo, da deca idu u zabavište i da roditelji mogu da rade. Težimo ka tome da se ukinu liste čekanja. Nekada je bilo par hiljada dece na listi čekanja, a sada par stotina. Mi smo do sada napravili šest vrtića.

Tokom ove godine, najavio je gradonačelnik, sređivaće se obala kanala DTD na Klisi. Doneta je odluka da se uradi pešačka i trim staza, kao i teretana na otvorenom, da ovaj deo grada dobije svoj kej. Tokom 2023. godine urađena je staza dugačka 20 kilometara, Novi Sad- Futog- Begeč.

-Bićemo prvi koji će krenuti da rade biciklistički most preko Dunava. Na starim pragovima pruge koja je išla ka Beočinu, takođe treba da se pravi biciklistička staza. Prvi put u istoriji grada kupljeno je 10 električnih autobusa. To je lepa nova stvar. Kupićemo 15 u 2024. godini, moramo da obnavljamo vozni park. Nekada je trebalo 208 autobusa ujutru, a sada ih treba 218- najavio je on.

Kraj 2023. godine obeležilo je polaganje kamena temeljca izgradnja nove toplane, prve koja će se raditi od 1985. godine.

-Neće biti buke i gubitka toplotne energije. Kada se završi moći će da se napaja 7.000 stanova. Plan je da toplana greje Jugovićevo, Avijatičarsko naselje i deo Detelinare. Ona bi koštala milijardu i 73 miliona dinara. Ona može da se dalje nadograđuje, ima prostora na toj parceli. Naša Toplana radi jako dobro, jedna je među vodećima u Evropi.

Godine 2022. Novi Sad je imao rekordnu posećenost turista. Tokom 2023. godine imamo osam posto više turista, tvrdi gradonačelnik.

-Gde god prođemo ima mnogo stranih turista, čujemo razne jezike. Jedna trećina turista su naši državljani.

Novi park kod Spensa, nosiće Olimpijsku česmu, koja će se nositi simbolični naziv kako bi odala počast svim olimpijcima koji su vežbali na Spensu.

-Imaće osam ulaza, amfiteatar, mnogo klupa i novih stabala, svoju stenu. To radimo sa Pokrajinom. Ono što se projektuje je Univerzitetski park.