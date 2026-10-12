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Skupština grada Beograda usvojila je novu odluku o uklanjanju nelegalnih bašti. Kad se ustanovi da bašta nema potrebno odobrenje, komunalni inspektor izdaje nalog za njeno uklanjanje u roku od par sati.

Na ovaj način više ne postoje rokovi koji su trajali nekoliko meseci, a da se niko nije odazivao od prekršioca na upućene pozive za izjašnjenje, zbog čega se po nekoliko meseci odlagalo uklanjanje nelegalnih bašti na javnoj površini.

Odlukom Grada Beograda na poslednjoj sednici Skupštine grada, sada je omogućeno da se novim pravilnim stiču uslovi da se uklanjanje nelegalne bašte obavi u roku par sati.

Ovim putem obaveštavamo sve vlasnike nelegalnih bašti da ukoliko nemaju odgovarajuća odobrenja, sami odmah uklone svoje bašte, jer će tolerancija na remećenje komunalnog reda i zauzeće javnih površina biti nulta, te će protiv njih biti izricane uvećane novčane kazne, a sastavne elemente bašte grad će uklanjati pomoću gradskih službi, poručuju iz Grada Beograda.

Odluka počinje da se primenjuje od 19. oktobra 2026. godine.

Kurir.rs/Beograd.rs

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