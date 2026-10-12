Slušaj vest

Tokom izvođenja druge faze radova u zoni ulica Dr Ivana Ribara, Vojvođanska i Surčinska doći će do promena u radu linija javnog prevoza od 10. do 24. oktobra, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz.

Linija 45 u smeru ka Zemunu saobraća redovno, dok u smeru ka Bloku 44 saobraća ulicama Vojvođanska, Nehruova, Japanska, Evropska, Dr Ivana Ribara i dalje redovno.

Linija 71 u oba smera saobraća ulicama Tošin bunar, Nikole Dobrovića, Marka Čelebonovića, Dr Huga Klajna, Nedeljka Gvozdenovića, Surčinska do terminusa „Ledine“.

Linije 601, 601N i 603N u oba smera saobraća ulicama Tošin bunar, Nikole Dobrovića, Marka Čelebonovića, Dr Huga Klajna, Nedeljka Gvozdenovića, Surčinska i dalje redovno, dok linija 602 u oba smera saobraća redovno. Linije 604 i 605 u smeru ka Surčinu saobraćaju ulicama Dr Ivana Ribara, Evropska, Nehruova, Vojvođanska, Autoput Miloš Veliki, Vinogradska, Vojvođanska, Vojvođanska u Surčinu i dalje redovno. U smeru ka ulici Jurija Gagarina saobraćaju ulicama Vojvođanska u Surčinu, Vojvođanska, Vinogradska, Autoput Miloša Veliki, Dr Ivana Ribara i dalje redovno.

Linija 610 u smeru ka Surčinu saobraća ulicama Dr Ivana Ribara, Evropska, Nehruova, Vojvođanska, Autoput Miloš Veliki, Trg Zorana Đinđića, Petlja „Surčin“ i dalje redovno. U smeru ka ulici Jurija Gagarina saobraća ulicama Vojvođanska u Surčinu, Petlja „Surčin“, Autoput Miloš Veliki, Dr Ivana Ribara i dalje redovno. Linije 610E i 860MV u smeru ka Jakovu i Obrenovcu saobraćaju ulicama Dr Ivana Ribara, Evropska, Nehruova, Vojvođanska, Autoput Miloš Veliki i dalje redovno, dok u smeru ka ulici Jurija Gagarina saobraćaju redovno, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradIZMENE U SAOBRAĆAJU ZBOG RADOVA U MILANA RAKIĆA: Evo kojom trasom idu autobusi 62 i 64 sve do 20. oktobra
GSP 1.jpg
BeogradIZMENE U GSP SAOBRAĆAJU DO 13. DECEMBRA! Evo kuda će ići 15, 18, 78 i 15N
GSP 1.jpg
BeogradOD DANAS IZMENE NA TRASAMA GSP U ULICI ĐORĐA STANOJEVIĆA: Ukidaju se tramvaji 7L, 9L i 13 sve do 15. decembra! Evo kuda idu 7L1, 9L1, 7A, EKO 1, 600 i 18N
GSP 1.jpg
BeogradIZMENE U SAOBRAĆAJU DO 1. APRILA: Evo odakle polaze 4101, 4102, 4105, 4106, 4111, 4112, 4112A, 4112B, 4113, 4113A, 4113B, 4113V, 4121, 4121A, 4195, 41021, 41022
Autobus GSP