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Tokom izvođenja druge faze radova u zoni ulica Dr Ivana Ribara, Vojvođanska i Surčinska doći će do promena u radu linija javnog prevoza od 10. do 24. oktobra, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz.

Linija 45 u smeru ka Zemunu saobraća redovno, dok u smeru ka Bloku 44 saobraća ulicama Vojvođanska, Nehruova, Japanska, Evropska, Dr Ivana Ribara i dalje redovno.

Linija 71 u oba smera saobraća ulicama Tošin bunar, Nikole Dobrovića, Marka Čelebonovića, Dr Huga Klajna, Nedeljka Gvozdenovića, Surčinska do terminusa „Ledine“.

Linije 601, 601N i 603N u oba smera saobraća ulicama Tošin bunar, Nikole Dobrovića, Marka Čelebonovića, Dr Huga Klajna, Nedeljka Gvozdenovića, Surčinska i dalje redovno, dok linija 602 u oba smera saobraća redovno. Linije 604 i 605 u smeru ka Surčinu saobraćaju ulicama Dr Ivana Ribara, Evropska, Nehruova, Vojvođanska, Autoput Miloš Veliki, Vinogradska, Vojvođanska, Vojvođanska u Surčinu i dalje redovno. U smeru ka ulici Jurija Gagarina saobraćaju ulicama Vojvođanska u Surčinu, Vojvođanska, Vinogradska, Autoput Miloša Veliki, Dr Ivana Ribara i dalje redovno.

Linija 610 u smeru ka Surčinu saobraća ulicama Dr Ivana Ribara, Evropska, Nehruova, Vojvođanska, Autoput Miloš Veliki, Trg Zorana Đinđića, Petlja „Surčin“ i dalje redovno. U smeru ka ulici Jurija Gagarina saobraća ulicama Vojvođanska u Surčinu, Petlja „Surčin“, Autoput Miloš Veliki, Dr Ivana Ribara i dalje redovno. Linije 610E i 860MV u smeru ka Jakovu i Obrenovcu saobraćaju ulicama Dr Ivana Ribara, Evropska, Nehruova, Vojvođanska, Autoput Miloš Veliki i dalje redovno, dok u smeru ka ulici Jurija Gagarina saobraćaju redovno, navodi se u saopštenju.