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Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže u opštini Novi Beograd, od ponedeljka, 12. oktobra do subote, 17. oktobra.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, od 22 do 6 sati ujutru 12. i 13. oktobra osetiće potrošači u blokovima 28, 37, 38, 39.

Blokovi 21 i 22, 13. i 14. oktobra, dok će 14. i 15. oktobra povremene prekide osetiti potrošači u 29, 30, 31, 32.

Smetnje u snabdevanju 15. i 16. oktobra osetiće se u blokovima 1, 2, 3, 4, 33, 34, dok će 16. i 17. oktobra potrošači u blokovima 19, 19a, 23 i 24.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Mole se potrošači da pripreme neophodne zalihu vode za piće i osnovne potrebe, navodi se u saopštenju.