Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, saopštili su iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.
isključenja vode
OVAJ DEO ZVEZDARE BEZ VODE JE SKORO ČITAV DAN: Spremite zalihe, česme suve od ujutru pa do 18 sati, a u Velikom Mokrom Lugu čak do 23!
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Zbog radova na vodovodnoj mreži u ponedeljak, 12. oktobra, bez vode će, od 8.30 do 18 sati, ostati potrošači u ulicama Živojina Žujovića - od 21. divizije do Ljubljanske, 21. divizije i Ljubljanskoj.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, saopštili su iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.
Takođe zbog planiranih radova, u ponedeljak, 12. oktobra, od 8 do 23 sata, bez vode će ostati potrošači u naselju Veliki Mokri Lug. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/Beograd.rs
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