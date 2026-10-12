BEZ STRUJE DANAS OVIH 8 DELOVA BEOGRADA: Isključenja počinju već od 8 sati
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Zvezdara
08:00 - 13:00 MIROSLAVA KRLEŽE: 20,
Voždovac
10:00 - 15:00 Naselje JAJINCI: PAVLA LABATA: 26,30-54,58-60,25,29,39A-43,73-73A,87A-95, SAVE JOVANOVIĆA: 68A,72-80,77-89,95-99, ZAVODSKA: BB,
09:00 - 16:00 Naselje BEOGRAD: VOJVODE VLAHOVIĆA: 47R,
Čukarica
09:00 - 12:00 Naselje RUŠANj: 13 SEPTEMBRA: 40-90,94,98,102-104,110,116,144,160-166A,170,11,35-59,63-75B,125-145A,161, 13 SEPTEMBRA 1 DEO: 2-2B,6,1-9,13-25A, 13 SEPTEMBRA 3 DEO: 4,8,3, BORAČKA: 2-28,1-19A, ĐURE NIKOLIĆA: 2,1-7, GORANA PETROVIĆA: 2-16,20-22,1-11,19-23,29-31,35-41, LIKE RUŽIĆA: 2-14,20,1,5-11, MIĆE RADOSAVLjEVIĆA: 2-10B,1-3, MISE TODOROVIĆA: 2-22,5, PART SASTANAK 2 DEO: 2-10, PARTIZANSKI SASTANAK 1 DEO: 8,12-14,1, PARTIZANSKI SASTANAK 3 DEO: 2-4,8-14,1-3, PROLETERSKA: 2-6A,10,1-7A, RADE SPASOJEVIĆA: 2-18,24-24A,1-11A,17, RADNIČKA: 2-4A,1-5, RATE PETROVIĆA: 4,1, SAVE HADžIĆA: 2-12A,20,5-13,33, SAVE HADžIĆA 1 DEO: 2-12A,20,1-7A,11-15, SAVE HADžIĆA 2 DEO: 2-2A,6-8A,16,1,5-9A,17, SLAVKA MILIĆEVIĆA: 18-36,19, ŽIKE ŽIVKOVIĆA: 2-16,20-26,1-7,11-25,45, ŽIKE ŽIVKOVIĆA 1 DEO: 2-4,3, ŽIKE ŽIVKOVIĆA 2 DEO: 6-10,14,1-21,25-27,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 Naselje N BEOGRAD: KVANTAŠKA PIJACA: 2A,
Zemun
08:30 - 10:30 AUTOPUT ZA ZAGREB: BB,BB,2b,20A-20b,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje OBRENOVAC: SKELA: 0,12,312,324-326,404,9-15,403, Naselje SKELA: AVRAMOVAC: 8-14,22-22A,28,328,334,386,7,13-13,21-23,33,1111BB, DRUGARSKA: 6, MILOJA BELjINCA: 4A,5,11-13G,19-21, PEDESETŠEST RODOLjUBA: 120-122,136,142,150,154A-156G,160,164-170,176-182A,192-194,208-210A,222-222D,228B-230D,236,240,246,250-254,260A-272A,276,280,284-290,294-294A,300-306,312-314,318A,322,328,332A,336,366A,169-177,187-189G,195,205,211,227-229G,237,243,251A-253D, ŠABAČKI PUT: 86,96,320-324,336-342,346-354,358,372-372C,378-378G,386,398-400,408-420,426,430A-434,438-440,444-446,452,460-462,478,484,490-492,496,506-510,255A,267,275-279,303-305,319,325-327,331,357, SAVSKA: 6,1,7, VORBIŠ: 4,406-408,414,317, Naselje UROVCI: ŠABAČKI PUT: 162,269,
Sopot
10:00 - 13:00 Naselje SOPOT: DRAGOMIRA VELIKIĆA: 25, VASE ČARAPIĆA: 4A,8A-10B,14-18,30,80A,1-3A,
Surčin
09:00 - 12:00 Naselje JAKOVO: BRAĆE PUTNIKOVIĆ: 68,76,88-92,81-85,89-89v,
10:00 - 11:00 Naselje SURČIN: STERIJINA: 49-51,
Lazarevac
08:00 - 10:00 Junkovac (zaseok Dom prema Velikim Crljenima.)
09:00 - 13:00 Ljig: naselje Brančić (zaseok Marinkovići-prema Rosinci,prema Đuriću).
09:00 - 14:00 Vladike Nikolaja Velimirovića 32-102,65-121,deo ulice Železnička,Pečanska,Ilije Gojkovića,Hadži Rumivoma,Radnička,Braće Jugovića,Milovana Glišića,Zorana Radmilovića (zaseok Petka 2 ispod Lastine garaže prema Rakića sokaku).
11:00 - 13:00 4.Jula (naselje Šabac).
Kurir.rs