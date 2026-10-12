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Na ogromnom brisanom prostoru, ravnici preko Save i Dunava i na nekoliko metara naslaganog peska pre jedno pedesetak godina nikao je kompleks gigantskih zgrada poznatih kao "Stepenice".

Neki su ih nazivali "Oficirkama", a drugi "Panonskim brodovima ili jedrilicama".

Stepenast kompleks iz 70-ih godina XX veka jedan je od simbola Beograda, ali i brutalističkog pravca u arhitekturi.

"Stepenice” na Novom Beogradu su sagrađene u periodu od 1973. do sredine 80-ih godina prošlog veka i pripadaju im blokovi 61, 62, 63 i 64.

Zovu ih i "Panonski brodovi"

Zgrade "Stepenice" u novobeogradskim Blokovima 61, 62, 63 i 64 prepoznatljive su po svojoj specifičnoj kaskadnoj arhitekturi, a zbog svog izgleda i načina na koji se uzdižu iznad ravnice, u narodu i arhitektonskim krugovima često se nazivaju i "Panonski brodovi" ili "Panonske jedrilice".

Foto: Youtube Printscreen

Kako su građeni blokovi 61, 62, 63 i 64

Urbanistički plan naselja potpisao je Josip Svoboda, dok su projekti zgrada i stanova delo grupe arhitekata koju su činili Milan Miodragović, Ljubica Pavlović, Milan Mitrović i drugi.

Prvo je izgrađen Blok 61 u periodu od 1975 do 1976. godine, Blok 62 gradio se od 1976 do 1977, a Blok 63 od 1977. do 1979. godine. Blok 64 je poslednje izgrađen blok u naselju.

U "Stepenicama" su prvobitno živela vojna lica zbog čega je ovo naselje poznato kao "Oficirsko".

Kompleks stepenastih zgrada se nalazi duž Ulice Jurija Gagarina, a uporedo sa stambenim zgrada u blokovima su građene i osnovne škole, 1976. godine je izgrađena prva "Užička republika" u Bloku 62, danas O.Š. "Knjeginja Milica", a kasnije u Bloku 64, Osnovna škola "Mladost".

Popularne "Stepenice" se nalaze na lokacijski dobrom mestu, a posebna prednost blokova pored dobre saobraćajne povezanosti su i odvojene pešačke i automobilske zone.

Foto: Youtube Printscreen

Visina zgrada je između četiri do dvadeset spratova. Postoje dve vrste stambenih zgrada u blokovima 61 i 62 - tip A i tip B. Tip A predstavlja zapravo grupu od tri zgrade koja su ostavljene u prirodnoj boji betona, a tip B po dve zgrade koje imaju obojene delove fasade. Zgrade tipa A sastoje se od šest segmenata sa po četiri stana na svakom spratu. Zgrade tipa B se pojavljuju u parovima i svaki od njih sadrži četiri segmenta.

Čuvene Stepenice dele se na dva dela između kojih se nalazi zeleni pojas, a meštani ih kolokvijalno nazivaju "sever" i "jug".

Poznati domaći i strani filmovi snimani u stepenastim zgradama

Upravo između ovih zgrada, ali i u samim stanovima snimana su brojni domaći filmovi. Najpoznatije domaće ostvarenje direktno vezano za ove blokove jeste film "Moj tata na određeno vreme" iz 1982. godine. Veliki broj scena sniman je u Bloku 61.

Zatim filmovi "Apsolutnih sto" i "Nataša" iz 2001. godine.