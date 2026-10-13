PREDSTAVA U DADOVU: Večeras u 20 sati Šekspirovi "Romeo i Julija"
Na sceni Omladinskog pozorišta „Dadov” u utorak, 13. oktobra, od 20 časova održaće se 278. premijera sa predstavom „Romeo u Julija”.
Kako je najavljeno iz ovog pozorišta, predstava je rađena po čuvenoj tragediji Vilijama Šekspira, čiju je adaptaciju uradio reditelj predstave Janko Kovačević, student treće godine Pozorišne režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi Kokana Mladenovića i Jovane Tomić.
Scenografija za predstavu je delo reditelja Saška Krsteva, kostim Aleksandre Pecić Mladenović, a scenski pokret je uradila Jovana Vavić. Autorka muzike je Tara Vranješ, autor plakata Danilo Mlađenović, a asistenti režije su Nora Čičić i Aleksandar Jovanović.
Povodom predstave reditelj je zapisao: „ … u našoj predstavi porodice Monteki i Kapulet pripadnice su iste nacije, klase i religije. Među njima razlike ne postoje. Sukob, ovde, nije između porodica, već s jedne strane između sveta odraslih koji bira da veruje u nasleđene priče i nastoji da ih očuva, i sveta mladih, s druge strane, koji želi da postavlja pitanja i ispriča svoju, novu priču. Naša predstava zato je tu – da nas ohrabri da postavljamo pitanja, da pričamo svoje priče”.
Igraju glumci Omladinskog pozorišta „Dadov”: Milica Bašić, Filip Jovanović, Nina Vulić, Jakov Marjanović, Filip Miletić, Vasilije Vid Ćustić, Nikola Milošević, Natalija Petrović, Vojin Mijalković, Simon Jegorović, Eleonora Todorović, Dejana Delić, Milica Radonjić, Uroš Kojić, Nikola Rojević, Tara Dumonjić, Ana Ćetković, Valentina Manojlović, Natalija Obrenović, Dunja Radisavljević, Anja Ćuić, Tadija Petrović, Kristina Medović, Olga Tošev, Tara Milošević, Dorotea Tomašević, Tara Vranješ, Helena Topalović, Pavle Glišić i Luka Obradović. Inspicijent je Maša Zorić.
Predstava je realizovana uz podršku Ministarstva kulture Srbije i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.
Kurir.rs/Beograd.rs