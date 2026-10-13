Kako je najavljeno iz ovog pozorišta, predstava je rađena po čuvenoj tragediji Vilijama Šekspira, čiju je adaptaciju uradio reditelj predstave Janko Kovačević, student treće godine Pozorišne režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi Kokana Mladenovića i Jovane Tomić.

Povodom predstave reditelj je zapisao: „ … u našoj predstavi porodice Monteki i Kapulet pripadnice su iste nacije, klase i religije. Među njima razlike ne postoje. Sukob, ovde, nije između porodica, već s jedne strane između sveta odraslih koji bira da veruje u nasleđene priče i nastoji da ih očuva, i sveta mladih, s druge strane, koji želi da postavlja pitanja i ispriča svoju, novu priču. Naša predstava zato je tu – da nas ohrabri da postavljamo pitanja, da pričamo svoje priče”.