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Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže u opštini Novi Beograd, od ponedeljka, 12. oktobra 2026. godine, do subote, 17. oktobra 2026. godine.

Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22 do 6 sati osetiće sledeći potrošači:

13/14.10.2026. godine – blokovi 21, 22,
14/15.10.2026. godine – blokovi 29, 30, 31, 32,
15/16.10.2026. godine – blokovi 1, 2, 3, 4, 33, 34,
16/17.10.2026. godine – blokovi 19, 19a, 23 i 24.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Molimo potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku, poručuju iz Vodovoda i dodaju:

- Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju. Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

Kurir.rs

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