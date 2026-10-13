GRAD BEOGRAD: Počela prijava za pravo na stalnu novčanu pomoć za trojke, četvorke, petorke, šestorke i duple blizance! Evo šta je potrebno od dokumentacije
Sekretarijat za socijalnu zaštitu obaveštava roditelje trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca da mogu podneti zahtev i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć koja je predviđena Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite Grada Beograda.
Zahtev i potrebna dokumentacija podnose se u opštinskom odeljenju Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu prema mestu prebivališta iz lične karte, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.
Potrebna dokumentacija:
– očitana lična karta podnosioca zahteva,
– izvod iz matične knjige rođenih za svu decu (pribavlja se službenim putem),
– potvrda o prijavi prebivališta za svu decu (pribavlja se službenim putem),
– za decu školskog uzrasta potvrda škole o redovnom školovanju,
– broj tekućeg računa podnosioca zahteva.
Već tradicionalno Grad Beograd pruža finansijsku podršku roditeljima trojki, četvorki i duplih blizanaca. Ova vrsta podrške predviđena je Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite (član 68) i ostvaruje se jednom godišnje.
Visina pomoći zavisi od uzrasta dece na sledeći način:
– roditelji dece predškolskog uzrasta dobijaju jednu prosečnu zaradu u Beogradu,
– roditelji dece osnovaca dobijaju dve prosečne zarade u Beogradu,
– roditelji dece srednjoškolaca dobijaju tri prosečne zarade isplaćene u Beogradu.
Na ime isplate prava za stalnu novčanu pomoć roditeljima trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanca za 2025. godinu broj ukupnih isplaćenih rešenja je 112, u ukupnom iznosu od 26.543.591, navodi se u saopštenju.
Kurir.rs/Beograd.rs