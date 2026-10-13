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Sekretarijat za socijalnu zaštitu obaveštava roditelje trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca da mogu podneti zahtev i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć koja je predviđena Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite Grada Beograda.

Zahtev i potrebna dokumentacija podnose se u opštinskom odeljenju Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu prema mestu prebivališta iz lične karte, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Potrebna dokumentacija:

– očitana lična karta podnosioca zahteva,
– izvod iz matične knjige rođenih za svu decu (pribavlja se službenim putem),
– potvrda o prijavi prebivališta za svu decu (pribavlja se službenim putem),
– za decu školskog uzrasta potvrda škole o redovnom školovanju,
– broj tekućeg računa podnosioca zahteva.

Već tradicionalno Grad Beograd pruža finansijsku podršku roditeljima trojki, četvorki i duplih blizanaca. Ova vrsta podrške predviđena je Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite (član 68) i ostvaruje se jednom godišnje.

Visina pomoći zavisi od uzrasta dece na sledeći način:

– roditelji dece predškolskog uzrasta dobijaju jednu prosečnu zaradu u Beogradu,
– roditelji dece osnovaca dobijaju dve prosečne zarade u Beogradu,
– roditelji dece srednjoškolaca dobijaju tri prosečne zarade isplaćene u Beogradu.

Na ime isplate prava za stalnu novčanu pomoć roditeljima trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanca za 2025. godinu broj ukupnih isplaćenih rešenja je 112, u ukupnom iznosu od 26.543.591, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs

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