DANAS SU BEZ STRUJE OVIH 7 DELOVA BEOGRADA: Spisak ulica najduži u Obrenovcu
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Palilula
08:30 - 14:00 ANE FRANK: 1-3, DANTEOVA: 11G, GARSIJE LORKE: 2A-2V, HUSINSKIH RUDARA: 4,12, MARIJANE GREGORAN: 66-68,81, PATRISA LUMUMBE: 86-86,63-63G, STEVANA DUKIĆA: 4-14,20,13,17-19,23-31,
08:30 - 14:00 CVIJIĆEVA: 130-134, RUZVELTOVA: 31A,
Voždovac
08:30 - 16:00 Naselje PINOSAVA: NOVA 3: 210,216-222,230-230O,236,242-242O,
09:00 - 15:00 KAPETANA ZAVIŠIĆA: 4,
Čukarica
08:30 - 14:00 LjUBICE IVOŠEVIĆ-DIMITROV: 2-2A,1-11, Naselje ŽARKOVO: ACE JOKSIMOVIĆA: 56,64-66A,100-126,130,81-95A,99-99,103-109,143-157, DIMITRIJA AVRAMOVIĆA: 8, MILOVANA ČELEBIĆA: 1-3, RADA DRAINCA: 4-8,3-3A, RATKA MITROVIĆA: 78-84A,88-102,118-118,85-93,105-117F/8,121-125,135-153,157-161,165A, SANDžAČKA: 17, ŠAVNIČKA: 38-56,37B-39V,43B-45A, STEVANA LUBURIĆA: 2-4,14A,20,5-7,23-31, VELjKA PETROVIĆA: 112-112A,122-128,138-138,142-160,141-153,161-165,173-187, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 174-174F/8,178-186,163-171,177-199A,
Rakovica
09:00 - 15:00 Naselje PETLOVO BRDO: VELjKA RAMADANOVIĆA: 2-10,
08:30 - 16:00 Naselje RESNIK: ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: 148,210-216,222,226,230,236-238,242,157A,
Zemun
08:30 - 13:30 ĐORĐA ČUTUKOVIĆA : 2-24,3-9,13-13a, HERCEGOVAČKA: 4-36,40-46,1-31F, KRAJIŠKA: 2,1, PRVOMAJSKA: 96-112C,81-99, RADE KONČARA: 2V/1,1,5-5, ŽELEZNIČKA: 16-20,24-28,32-32C,23,29-57,
09:00 - 16:00 22 OKTOBRA: 4-14, DANILA MEDAKOVIĆA : 7-11,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje ZVEČKA: BOŽIDARA MARINKOVIĆA: 2,10A,3-3B, DONjI KRAJ: 86A, DRAGA VUKOVIĆA-KORČAGINA: 24-42A,46-48,52-54,58-68,72-74,78-82,86,90-90A,96-108,114-124,128-134,142-148,152-162,168-172,176-190,200-220,230-250,1,19,25,31,37,41A-67,71,75-123B,127-129,133-155,159-195,199-215,219-243,247-273,281,289-291,301,305-307,313, DRAGANA GRADINCA: 2,10,14A-14V,18-18G,22,7A,11A,15,19, DVADESETPRVE SLAVONSKE BRIGADE: 19-21A, GORNjI KRAJ: 162,167,181,205A,211A-213,227A,1111, KOD LIPE: 174, MOMČILA KALAJDžIĆA-MUJE: 29G, PAVLOVIĆA KRAJ: 10,14,20,1A-5,11, PAVLOVIĆA KRAJ 1. DEO: 2,8,12,1-3, PAVLOVIĆA KRAJ 2.DEO: 8, PETE KOZARAČKE: 30, POPOVIĆA KRAJ: 2-10A,16-20C,24-30,1-5,9-17,21,25-25A,29, POSAVSKOG PARTIZANSKOG ODREDA: 2-16,20,44,48-50,54,1-5,57, RADOVANA STUBLINČEVIĆA: 2-4,20,28,1-1A,27-29, RAJE POPOVIĆA: 6A,14,20B,26-28,36-38A,44B,9A,25B,29, SOLUNSKOG FRONTA: 45, ULICA 38: 13D, ZASEKA: 54,97C,125,167,255,
Lazarevac
09:00 - 14:00 Ljig: naselje Veliševac (zaseok Žeravac),Ljig (naselje Ćućin), Babajić,Dučić.
13:00 - 14:00 Naselje Junkovac (zaseok Sajkovac).
09:00 - 14:00 Ljig: naselje Boljkovci (zaseok Ranjci-prema Bukovački).
11:00 - 12:00 Naselje Veliki Crljeni (zaseok Kosmaj 1).
12:00 - 13:00 Naselje Junkovac (zaseok Dom).
Kurir.rs