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Slušaj vest

Istraživanja pokazuju da čak 80 odsto vozačane zna da može biti novčano ili zatvorski kažnjeno za postupke i nepažnje koje smatraju potpuno bezazlenim. Dok je saobraćajna policija na putevima uglavnom fokusirana na kontrolu brzine, alkotestiranje i nepropisno parkiranje, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđa brutalne sankcije za propise koji se ređe kontrolišu, ali skupo koštaju.

Izlazak iz automobila tokom kontrole policije

Većina vozača ima naviku da čim ih patrola zaustavi izađe iz vozila i priđe policijskom automobilu ili ode da proveri zašto mu ne radi svetlo.

Međutim, napuštanje vozila bez izričite dozvole službenog lica zabranjeno je i za vozača i za putnike. Ukoliko izađete samoinicijativno, čeka vas kazna od 5.000 dinara.

Slušanje muzike "do daske"

Ako u kolima pojačate muziku toliko da ne možete da čujete zvučne signale drugih učesnika u saobraćaju (poput sirena ili vozila hitnih službi), pravite prekršaj.

Kazna za ovaj vid opuštanja u vožnji iznosi 3.000 dinara.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

"Laktanje" i izbacivanje ruke kroz prozor

Držanje ruke na otvorenom prozoru ili naginjanje van automobila tokom vožnje česta je letnja navika. Zakon izričito zabranjuje isturanje delova tela van vozila tokom kretanja.

Ceh za ovaj prekršaj je 5.000 dinara.

Prevoženje pijanog suvozača na prednjem sedištu

Mnogi ne znaju da vozač ne sme na prednjem sedištu da prevozi osobu koja je pod dejstvom alkohola iznad dozvoljene granice.

Ukoliko se vaš pripiti prijatelj smesti pored vas umesto na zadnje sedište, platićete 5.000 dinara.

Vožnja psa ili mačke u krilu

Držanje kućnog ljubimca u krilu tokom upravljanja vozilom opasno ometa vozača. Životinje se moraju prevoziti tako da ne ugrožavaju niti ometaju učesnike u saobraćaju, a kršenje ovog pravila košta 3.000 dinara.

Istekao rok trajanja paketa prve pomoći

Istekao rok upotrebe paketa prve pomoći tretira se kao da nemate adekvatnu obaveznu opremu u vozilu.

Kazna za ovaj zaboravljeni detalj iznosi 5.000 dinara.

Kolekcija starih registracionih nalepnica na šoferšajbni

Na vetrobranskom staklu sme da stoji isključivo jedna, važeća registraciona nalepnica postavljena u donjem desnom uglu. Ostavljanje starih ili nepropisno lepljenje novih nalepnica kažnjava se sa 3.000 dinara.