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Grejna sezona u Beogradu zvanično je počela danas, a Beogradske elektrane su zagrevanje sistema započele nešto ranije, kao i prošle godine. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je da su korisnici uglavnom imali tople stanove, osim na delu Dorćola, gde je došlo do većeg kvara.

Kvar se dogodio na magistralnom toplovodu na Dorćolu, na veoma nezgodnom mestu. Vukić je objasnio da su pukle dve cevi jedna pored druge i da je izgubljena ogromna količina vode. Ekipe su radile danonoćno, a sistem se od jutros ponovo puni.

"Imali smo kvar na magistralnom toplovodu koji je veličine DN 500, odnosno pola metra, ogroman toplovod", naveo je direktor Beogradskih elektrana.

Pojedini delovi Dorćola već su tokom dana dobili grejanje, a Vukić se nada da će do sutra, najverovatnije pre podne, svi korisnici na toj magistrali imati tople radijatore. Ostalo je da se napuni još deo oko Tašmajdana, u neposrednoj blizini Radio-televizije Srbije.

Sistem se puni postepeno, kako ne bi došlo do naglog pada pritiska.

"Postepeno smo uključivali zgradu po zgradu, kako i ne bi cela toplana ispala iz sistema", rekao je Vukić.

Direktor Beogradskih elektrana podsetio je da je reč o ogromnom sistemu, sa toplovodnom mrežom dugom 1.600 kilometara, koja šest meseci miruje. Prilikom pokretanja zato dolazi do velikih oscilacija temperature i pritisaka, a samim tim i do određenih problema. Kada je reč o prioritetima, kaže da se prvo otklanjaju curenja na kućnim grejnim instalacijama i slučajevi kada ne greje cela zgrada.

"Zbog toga je curenje prioritet i negrejanje celih objekata", istakao je Vukić, objašnjavajući da se tako sprečava oštećenje imovine građana, pre svega nameštaja i parketa.

Toplana u Surčinu još nije pokrenuta

Toplana u Surčinu, najnovija, koja greje i hladi, nije pokrenuta zajedno sa ostalim toplanama. Vukić je objasnio da razlog nije tehnički.

"Ta toplana nije startovala zato što prosto nema korisnika. Kada bude bilo korisnika, ona će i startovati", rekao je Vukić.

Dodao je da su sva ispitivanja sistema protekla besprekorno, kao i da su pumpe, kotlovi, gasni motori, čileri i rashladne kule u najboljem mogućem redu. Prvi stanari ili oni koji rade na halama i izgradnji paviljona za sada će dobijati toplotnu energiju.

Početkom novembra oko nula stepeni

Vukić je rekao da se prognoza nikada ne može precizno dati, ali da Beogradske elektrane imaju najtačnije podatke. Oktobar će, po rečima direktora Beogradskih elektrana, biti kao i ovih dana, pa će se grejati.

"Već početkom novembra minimalna će biti negde oko nula stepeni", rekao je Vukić, uz napomenu da je dugoročno teško prognozirati.

Građani, ipak, ne moraju da brinu, poručio je direktor Beogradskih elektrana, i ocenio da će ova sezona biti jedna od najboljih.

"Mislim da će ova sezona biti verovatno jedna od najboljih, možda i bolja od prošle koja je bila najbolja sa najmanje reklamacija od osnivanja Beogradskih elektrana u odnosu na broj korisnika", rekao je Vukić.

Beogradske elektrane greju 380.000 objekata, na sistemu se greje milion ljudi, a tu su 30 toplotnih izvora i 10.000 podstanica. Vukić je naveo da se mreža obnavlja deo po deo, a da su stari delovi, naročito u starom jezgru Beograda, razlog ovakvih kvarova. Na Dorćolu je jedna magistrala nedavno potpuno zamenjena.

Osvrnuvši se na kritike, Vukić je kazao da su one dobrodošle.

"I treba da se i kritikuje jer svaka kritika, ako se ne shvati zlonamerno, dobrodošla je da bi se popravio sistem", poručio je direktor Beogradskih elektrana.

Sutra bez rada toplane na Voždovcu

Vukić je najavio da sutra neće raditi toplana na Voždovcu, jer zbog priključka na gasnu instalaciju neće biti moguće dobiti gas.

To, kako je naglasio direktor Beogradskih elektrana, nema veze sa ovim preduzećem. Procenjeno je da će sutrašnji dan biti relativno topliji, pa će objekti priključeni na tu toplanu biti bez grejanja samo kratko, a Vukić je zamolio građane za strpljenje.