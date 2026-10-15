- Omladina ne dozvoljava da se kalja časno ime vojske Republike Srpske, u kojoj su bili i njihovi očevi, dedovi, braća. Prva reakcija studenata iz Republike Srpske je na provokacije na skupu u Novom Pazaru bilo je postavljanje transparenata na studentske domove u Istočnom Sarajevu, Banjaluci i Foči. A ovaj studentski zbor koji je u toku, ovdje u dvorani u Istočnom Novom Sarajevu, je prilika da se još jednom jasno i glasno kaže: naravno da Republika Srpska nije genocidna. S ponosom ističu pripadnost pravoslavnoj veri, što je temelj nacionalnog identiteta. Studenti su poručili ranije da nisu ničiji politički instrument, i od kolega u Srbiji traže jasno izjašnjavanje o pitanjima koji su donekle narušili odnose među njima, s porukom, kako su to kazali, da je Drina kičma, a ne granica srpskog naroda. Ovom skupu podršku daju i njihovi profesori, dekani sa fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a ovde su došli studenti iz Teslića, Banjaluke, iz Foče, i tako dalje. Studenti će još jednom poslati poruku da Republika Srpska nije genocidna tvorevina - prenosi RTRS.