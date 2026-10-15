SKANDAL NA FPN! OD ČUVENOG FAKULTETA PRAVE POLITIČKI ŠTAB?! Organizovali predavanje o smeni vlasti, umesto da se bave obrazovanjem
- Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu održano je predavanje 'Kako smo smenili autoritarni režim u Mađarskoj'.
- Objava je otvorila pitanje kršenja Zakona o visokom obrazovanju i mešanja politike u akademski prostor.
Na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Beogradu politička propaganda otvoreno zauzima mesto obrazovanja, a profesori i organizatori se pritom javno hvale aktivnostima koje dovode u pitanje poštovanje Zakona o visokom obrazovanju.
Naime, na ovom fakultetu održano je predavanje pod nazivom "Kako smo smenili autoritarni režim u Mađarskoj", o čemu je obaveštena javnost na zvaničnom Iks nalogu fakulteta.
Iako zakoni Republike Srbije jasno zabranjuju političko organizovanje i delovanje na univerzitetima, ovakva predavanja otvaraju pitanje da li se akademski prostor koristi za promovisanje političkih ciljeva opozicionih ideologa.
Umesto da studentima pružaju znanje i razvijaju njihovo kritičko mišljenje, na FPN-u se organizuju predavanja o smeni vlasti, što dodatno podgreva polemike o politizaciji fakulteta i udaljavanju akademskog prostora od njegove obrazovne uloge.
Ovo je još jedan pokazatelj da blokaderi od fakulteta nastoje da naprave političke i izborne štabove, umesto da ove ustanove budu mesta obrazovanja.
Kurir.rs