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Na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Beogradu politička propaganda otvoreno zauzima mesto obrazovanja, a profesori i organizatori se pritom javno hvale aktivnostima koje dovode u pitanje poštovanje Zakona o visokom obrazovanju.

Naime, na ovom fakultetu održano je predavanje pod nazivom "Kako smo smenili autoritarni režim u Mađarskoj", o čemu je obaveštena javnost na zvaničnom Iks nalogu fakulteta.

Iako zakoni Republike Srbije jasno zabranjuju političko organizovanje i delovanje na univerzitetima, ovakva predavanja otvaraju pitanje da li se akademski prostor koristi za promovisanje političkih ciljeva opozicionih ideologa.

Umesto da studentima pružaju znanje i razvijaju njihovo kritičko mišljenje, na FPN-u se organizuju predavanja o smeni vlasti, što dodatno podgreva polemike o politizaciji fakulteta i udaljavanju akademskog prostora od njegove obrazovne uloge.

Ovo je još jedan pokazatelj da blokaderi od fakulteta nastoje da naprave političke i izborne štabove, umesto da ove ustanove budu mesta obrazovanja.