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Aleksandar Vučić je bio uz nas u Banjaluci one noći kada je Sarajevo mislilo da je Srpska gotova. Danas sam ja u Inđiji da podržim njega, Milicu Đurđević i listu "Ujedinjena Srbija", naveo je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Siguran sam da će narod u Srbiji 25. oktobra izabrati sigurnost, izvjesnost, razvoj i napredak. Jednako kao što su Srbi to učinili 4. oktobra u Republici Srpskoj", napisao je Milorad Dodik na Iksu.

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