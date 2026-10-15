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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević dočekao je večeras u Futogu građane koji su pešačili iz Bačke Palanke kako bi prisustvovali sutrašnjem skupu u Novom Sadu, poručivši da je Vojvodina Srbija i da oko toga nema kompromisa.

Vučević je zahvalio učesnicima koji su jutros krenuli iz centra Bačke Palanke i prepešačili oko 30 kilometara, ističući da njihov dolazak ima mnogo veću simboliku nego što se na prvi pogled čini.

„Hvala svim devojkama i momcima koji su jutros krenuli iz Bačke Palanke. Hvala vam na svakom metru i kilometru koji ste uspeli da prepešačite. Svaka vam čast“, rekao je Vučević.

On je podsetio da je pre gotovo 40 godina iz Bačke Palanke ka Novom Sadu krenula kolona građana, navodeći da je cilj tadašnjeg okupljanja bio da se spreči odvajanje Vojvodine od Srbije.

„Nije slučajno što ste krenuli iz Bačke Palanke. Snažna je tu simbolika. Tako je pre gotovo 40 godina krenula isto jedna kolona iz Bačke Palanke ka Novom Sadu, da ne dozvolimo da otcepe Vojvodinu od Srbije“, rekao je Vučević.

Poručio je da Srbija mora da ostane jedinstvena i da građani žele da žive u miru i stabilnosti.

„Vojvodina je Srbija, oko toga nema igre. Nemojte crtati nove mape i karte. Nećete nas gurati na traktorske prikolice. Ne idemo odavde nigde. Ostajemo ovde, i naša deca i naši unuci, i sa svima hoćemo da živimo normalno i pristojno“, istakao je Vučević.

On je pozdravio okupljene iz Bačke Palanke, Bačkog Petrovca, Bača, Despotova, Čelareva, Gajdobre, kao i drugih mesta iz Bačke, Banata i Srema, zahvalivši im na dolasku i podršci.

Vučević je pozvao građane da se sutra okupe na Trgu slobode u Novom Sadu, poručivši da je taj grad uvek bio otvoren za sve ljude dobre volje.

„Dobro došli u naš Novi Sad, u Novi Sad koji je uvek otvoren i nikad neće biti zatvoren, koji će uvek znati da primi sve ljude dobre volje“, rekao je Vučević.

Na kraju obraćanja poručio je „Svi kao jedan i jedan za sve“, a okupljenima zahvalio na svakom pređenom kilometru, ocenivši njihov dolazak kao veliku pobedu.

„Živela naša otadžbina, živela Srbija“, poručio je Vučević.