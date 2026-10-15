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Nemački Bundestag ukinuo je danas imunitet poslaniku Socijaldemokratske partije Nemačke (SPD) Adisu Ahmetoviću, poreklom iz Bosne i Hercegovine, kako bi omogućio sprovođenje pretresa u okviru istrage o korupciji u Hannoveru.

Ahmetović je poslanik u Bundestagu od 2021. godine, i poznat je po svojim stavovima i delovanju vezanim za Zapadni Balkan, uključujući i česte kritike na račun politike Srbije i srpskog rukovodstva, na primer u vezi sa tzv. Kosovom, tražeći da Beograd prizna nezavisnost.

Službenici Kancelarije javnog tužilaštva u Hannoveru pretresli su stan i poslovne prostorije Ahmetovića, uključujući i njegovu kancelariju u Bundestagu, prenosi „Spiegel“.

Ahmetović je jedan od trojice političara SPD-a obuhvaćenih istragom koja se, prema medijskim izveštajima, odnosi na tender za lokaciju bolnice u Lehrteu, nedaleko od Hannovera.

Slučaj je dospeo u javnost nakon što je policija 9. septembra pretresla prostorije Steffena Krachea, lidera regionalne uprave Hannovera, zbog sumnje na nezakonitu korist u postupcima javnih nabavki.

Tužilaštvo je početkom oktobra potvrdilo da se istraga vodi i protiv Ahmetovića, te Steffena Politzea, šefa poslaničke grupe SPD-a u parlamentu Donje Saksonije.

Politze je nakon toga podneo ostavku na stranačku funkciju.

Advokat Ahmetovića okarakterisao je pretrese prostorija svog klijenta kao „nezakonite”.

„Mere sprovedene danas u kancelarijama i privatnim stanovima mog klijenta bile su nepotrebne i potpuno nesrazmerne”, rekao je Holger Nitz.

On je najavio da namerava da uloži zvaničan prigovor na nalog za pretres.

Nitz je rekao da su on i njegov klijent izrazili „potpunu spremnost na saradnju” sa javnim tužilaštvom, kao i da su zatražili potrebne informacije kako bi mogli da daju zvaničan odgovor.

„Činjenica da se to nije dogodilo, već je umesto toga izvršen pretres, deluje neprimereno i neće doprineti napretku istrage”, smatra advokat i dodaje da je šteta, kako profesionalna tako i lična, prouzrokovana ovim postupcima, potpuno nesrazmerna iznetim optužbama.

Kako je javno tužilaštvo potvrdilo na upit NDR-a, istražitelji su pretresli tri stambena objekta – dva u Hannoveru i jedan u Berlinu – kao i Ahmetovićevu kancelariju u Bundestagu. Ovo je usledilo nakon odluke Bundestaga da ukine imunitet Ahmetoviću. Javno tužilaštvo ga tereti za saučesništvo u ograničavanju konkurencije i dogovaranje u postupcima javnih nabavki, uz neovlašćeno odavanje poslovnih tajni.

Prema pisanju medija, Ahmetović je bio prisutan u svojoj kancelariji u Bundestagu i predao je svoj pametni telefon.

Informacije do kojih je došao NDR Donja Saksonija ukazuju na to da su tokom pretresa zaplenjeni i fajlovi, kao i drugi elektronski podaci.