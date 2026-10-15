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Hrvatska je očigledno bacila sve karte na 25. oktobar i izbore u Srbiji, računajući da bi kroz politički pritisak, otvoreno navijanje za blokadere i svesrdnu podršku onima koji bi vlast da osvoje na ulici, a ne na izborima, mogla da ostvari ono što joj nije pošlo za rukom tokom višemesečne krize i pokušaja obojene revolucije.

Protestna nota koju je Srbija uputila Zagrebu zbog mešanja u izborni proces zato nije izolovan diplomatski potez, već potvrda onoga što smo imali prilike da gledamo protekle skoro dve godine. To je i upozorenje na obrazac ponašanja koji se ponavlja od početka blokada: od javne podrške protestima i hrvatskih političara koji su se sastajali sa njihovim učesnicima, preko slučaja Mile Pajić i drugih aktivista koji su utočište pronašli u Hrvatskoj, do medijskog predstavljanja blokadera kao poželjnih nosilaca promena u Srbiji.

Spavači

Govoreći o protestnoj noti, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić otvoreno je rekao da se nikada ni jedna zemlja nije tako i toliko brutalno ni u čije izbore mešala kao Hrvatska u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji. On kaže da je dobro što je Ministarstvo spoljnih poslova uputilo protestnu notu, ali i napomenuo da je to trebalo da urade "možda hiljadu puta do sada".

Aleksandar Vučić Foto: B92

- Važno je da ostane trag da smo znali da se Hrvatska najotvorenije mešala u naš izborni proces. Dakle, uputili smo protestnu notu. Samo da kažemo: nijedna zemlja se nikada tako i toliko brutalno ni u čije izbore nije mešala kao Hrvatska u naše. Nikada. I ja mislim da bi to ljudima trebalo mnogo toga da pokaže, predstavi i prikaže - poručio je Vučić u sredu za B92.

Stručnjak za bezbednost Ilija Kajtez upozorava za Kurir da će tokom izbornog dana u Srbiji Hrvatska na maksimum povećati svoje kapacitete upliva u postizborna dešavanja.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

- Niko nema iluziju da će Hrvatske drugačije delovati povodom protestne note, jer je, nažalost, osnovni strateški cilj Zagreba destabilizacija Srbije i dovođenje na vlast onih koji bi poslušno izvršavali ono što od njih traži Hrvatska koja iza sebe ima EU. Oni bi želeli ono što sad Hrvatska radi Crnoj Gori, a to je bestijalno unižavanje, ponižavanje i zahtevanje i mogućih i nemogućih uslova. Međutim, Srbija i Crna Gora nisu iste. Naša protestna nota je zapravo preticanje, jer će to eskalirati ovih desetak dana koliko je ostalo do izbora, i najverovatnije i u danima posle izbora, jer očekuje maksimalno uključivanje hrvatskih obaveštajnih službi, njihovih spavača i svih onih koje su oni obučavali za ulične demonstracije i nerede. Oni su sve svoje kapacitete, bezbednosne, informativne, medijske i svake druge okrenuli protiv Srbije u ideji i u želji da maksimalno pomognu studentsko-blokaderskoj koaliciji. I onda ljudi treba da razmisle kako je moguće da su oni njima toliko po volji i kako bi prošla Srbija kada bi oni došli na vlast - naglašava Kajtez.

Hrvatski pipci: Od "Blokadne kuharice" do azila Tokom prethodne dve godine nizali su se dokazi da Hrvatska bila jedan od glavnih inspiratora i pomagača blokaderima, a ovo su samo neki: - "Blokadna kuharica" - priručnik za metode blokiranja objavljen u Hrvatskoj - Zagrebački studenti organizovali su skupove podrške blokaderima u Srbiji - Hrvatska je pružila utočište Mili Pajić i ostalima koje je Srbija teretila za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije - Studenti blokaderi bili su u Evropskom parlamentu i razgovarali sa hrvatskim evroposlanikom Stivenom Nikolom Bartulicom - Hrvatski mediji redovno su objavljivali hvalospeve o blokaderima, o Vučiću isključivo kao autokrati, a o Vladanu Đokiću zatim i Iliji Srdanoviću kao vođama promena u Srbiji - Neobično mnogo automobila sa hrvatskim tablicama primećeno je u Kuli tokom izbornog dana, a bilo je i navoda da su se glasovi za blokaderske liste plaćali

Da se istraži

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da je za njega pre svega neprihvatljivo da bilo ko iz Hrvatske Srbiju posmatra kao prostor za ostvarivanje sopstvenih političkih interesa.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Pojedini hrvatski političari i javni akteri imaju pravo da ne podržavaju Aleksandra Vučića, ali nemaju pravo da svoje političke želje predstavljaju kao interes građana Srbije. O tome ko će voditi našu zemlju odlučuje se na izborima u Srbiji. "Blokadna kuharica" kao model organizovanja potiče iz Zagreba i daje osnov da se ispita kako su prenošena iskustva, ko je održavao kontakte i da li je podrška prelazila granice javne solidarnosti. Odgovori moraju biti konkretni, jer ozbiljnost ove teme zahteva činjenice. Posebno je važno pitanje šestoro aktivista koji borave u Hrvatskoj, dok se protiv njih u Srbiji vodi postupak zbog pripremanja dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti - podseća Barac.

On naglašava da građani Srbije odlučuju o političkom vođstvu svoje zemlje.

- Smatram da je politika koju predvodi Aleksandar Vučić važna zato što insistira da Srbija samostalno donosi odluke. Zato svaki konkretan dokaz o stranom finansiranju, organizovanju ili usmeravanju aktivnosti u našoj izbornoj kampanji mora biti istražen i javno predstavljen. Podrška Vladi za mene znači i podršku institucijama da zaštite izborni proces. Sastav naše vlasti određuju naši građani, a njihovu odluku dužni su da poštuju svi, uključujući i one kojima se rezultat neće dopasti - zaključuje Srđan Barac.