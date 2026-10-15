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Lider SNS Miloš Vučević dočekao je građane koji su jutros krenuli pešice iz Bačke Palanke kako bi sutra pružili podršku Aleksandru Vučiću na Trgu slobode u Novom Sadu.

On se tom prilikom osvrnuo na nove napade na porodicu Vučić.

- Jutros sam video objavu, nešto odvratnije nisam video. Ovo je odvratnije od onoga što je radio Fakultet dramskih umetnosti. Ovo što sam danas video su najgori napadi na Aleksandra i Tamaru Vučić, na njihovu porodicu. To je ružno i gadno. Onaj kupus, kamen za kupus, je dotakao dno kace, da citam svog brata Nikolu Selakovića. To je napad na sve normalne ljude u Srbiji- rekao je Vučević i naglasio da nikada nije bilo važnije da se izađe na izbore.

- Taj napad na porodicu Vučić je napad na svaku porodicu u Srbiji. Koji su to bestidnici. U šta nam Srbiju i društvo pretvarate - dodao je.

On je prokomentarisao i izjavu Mirsada Nurkovića, iz parlamenta Crne Gore, da Srbija plati ratnu odštetu koju Hrvatska potražuje od Crne Gore.

-Nek plati on, nek plate to, oni hoće da se druže s njima. Oni se izvinjavaju za Dubrovnik, Cavtat. To je njihova politika. Naša politika je da je neko rasturio Jugoslaviju. Nas nek ne uvlače u to. Ko će nama da plati štetu od Drugog svetskog rata na ovamo. Ne mešamo se u njihove odnose.

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