"KAMEN ZA KUPUS JE DOTAKAO DNO KACE" Vučević o napadima na porodicu Vučić: Nešto odvratnije nisam video, to je napad na sve porodice u Srbiji
- Miloš Vučević dočekao je građane iz Bačke Palanke koji pešače ka Novom Sadu da sutra podrže Aleksandra Vučića na Trgu slobode.
- Oštro je osudio nove napade na porodicu Vučić, ocenivši ih kao najgore i poručivši da su napad na sve normalne ljude u Srbiji.
Lider SNS Miloš Vučević dočekao je građane koji su jutros krenuli pešice iz Bačke Palanke kako bi sutra pružili podršku Aleksandru Vučiću na Trgu slobode u Novom Sadu.
On se tom prilikom osvrnuo na nove napade na porodicu Vučić.
- Jutros sam video objavu, nešto odvratnije nisam video. Ovo je odvratnije od onoga što je radio Fakultet dramskih umetnosti. Ovo što sam danas video su najgori napadi na Aleksandra i Tamaru Vučić, na njihovu porodicu. To je ružno i gadno. Onaj kupus, kamen za kupus, je dotakao dno kace, da citam svog brata Nikolu Selakovića. To je napad na sve normalne ljude u Srbiji- rekao je Vučević i naglasio da nikada nije bilo važnije da se izađe na izbore.
- Taj napad na porodicu Vučić je napad na svaku porodicu u Srbiji. Koji su to bestidnici. U šta nam Srbiju i društvo pretvarate - dodao je.
On je prokomentarisao i izjavu Mirsada Nurkovića, iz parlamenta Crne Gore, da Srbija plati ratnu odštetu koju Hrvatska potražuje od Crne Gore.
-Nek plati on, nek plate to, oni hoće da se druže s njima. Oni se izvinjavaju za Dubrovnik, Cavtat. To je njihova politika. Naša politika je da je neko rasturio Jugoslaviju. Nas nek ne uvlače u to. Ko će nama da plati štetu od Drugog svetskog rata na ovamo. Ne mešamo se u njihove odnose.