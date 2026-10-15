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Lider Srba u Republici Srpskoj i predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik upozorio je u da bi Republika Srpska bila prva meta ukoliko bi Studentska lista došla na vlast u Srbiji. Dodik je govorio o predstojećim izborima u Srbiji 25. oktobra, značaju Aleksandra Vučića za srpski narod s obe strane Drine, naovdeći da je uveren u pobedu liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ i poručuje da bi svaki drugačiji ishod, prema njegovoj oceni, predstavljao ozbiljnu opasnost za Republiku Srpsku.

- Očekujem pobedu Aleksandra Vučića i njegove liste. Ne kažem to iz želje - kažem to jer vidim Srbiju. Vidim fabrike koje rade, puteve koji se grade, plate i penzije koje rastu. Vidim lidera Aleksandra Vučića koji ne kleči ni pred kim i koji je Srbiju vratio na mapu sveta. Ovi izbori jesu presudni. Ali ne zato što je Srbija u krizi - nego zato što postoje oni koji bi da je gurnu u krizu. Isti oni kojima je smetala jaka Srbija, isti oni koji su rušili legitimne vlade širom sveta, isti oni koji su i meni sudili - oni bi sad da preko svojih poslušnika uđu i u Srbiju. Aleksandar Vučić je brana tome. I zato će pobediti. A za Republiku Srpsku svaki drugi ishod bio bi opasan - jer Srbija bez jakog Vučića znači i slabiju Srpsku. Mi to ne smemo sebi da dozvolimo - rekao Dodik.

Prema njegovim rečima, Studentska lista ne može pobediti.

- Šta bi bilo da takvi dođu na vlast? Pa, prvo - neće. Srbija nije toliko luda da preda ključeve ljudima koji mrze pola svog naroda. Ali kad bi i došli - Republika Srpska bi bila njihova prva meta. Povukli bi svaku podršku. Pokušali bi da nas izoluju, da nas predstave kao problem, da nas kazne. Jer oni Srpsku ne vide kao dom Srba. Zato je važno da Srbija 25. oktobra pokaže da takvi nemaju šta da traže. I pokazaće. Srbija je uz Srpsku. I tako će i ostati - dok je Aleksandar Vučić na čelu - rekao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje šta je glavni razlog za povampireni šovinizam i neutemeljene napade na Republiku Srpsku, Dodik je naveo dve stvari:spoljni nalog i unutrašnja nemoć.

- Kad nemate program, kad nemate rezultate, kad nemate ništa osim mržnje - onda vam mržnja postane jedina politika. A kad vas još i plate da tu mržnju usmerite protiv Srba i Srpske - onda postanete ono što su oni danas. Glasnici tuđih interesa.

Pogledajte ko ih finansira, ko ih hvali, ko ih gura u medije. Iste one strukture koje su decenijama pokušavale da slome Srpsku. Isti oni koji su na Kosovu gazili međunarodno pravo, a sad drže lekcije o Srebrenici. Isti oni koji su mene sudili jer nisam poslušao neizabranog Šmita.Ti ljudi ne mrze mene. Oni mrze Srpsku. I mrze svakog Srbina koji neće da klekne. Njihova kampanja je najbolji dokaz da smo na pravom putu. Kad vas takvi napadaju - znači da ste im trn u oku.A mi to i hoćemo da budemo - izjavio je Dodik.

Kako ističe, biranje Vučića za premijera Srbije bilo bi od ogromnog značaja za narod u RS.

- I to nije fraza - to je egzistencija. Vučić je čovek koji je bio uz nas kad je bilo najteže. U noći kad je pomahnitalo Sarajevo mislilo da može da slomi Republiku Srpsku - on je prvi bio tu. Ne preko savetnika, ne preko saopštenja. Lično. To se ne zaboravlja. Srbija pod Vučićem je prvi put poslije dugo vremena stala iza Srpske ne samo rečima nego delima. Auto-putevi, bolnice, investicije, podrška u UN, u Savetu bezbednosti, svuda gde je trebalo. I što je najvažnije – Vučićeva Srbija se ne stidi Srpske. Ne izvinjava se zbog nas. Ne sklanja nas u ćošak kad dolaze stranci. To je ono što narod u Republici Srpskoj oseća. Kad Aleksandar Vučić postane premijer - to je poruka Srbima s obe strane Drine da imaju državu koja ih neće ostaviti. I da imaju lidera koji razume da je srpski narod jedan, bez obzira na administrativne granice - rekao je Dodik.