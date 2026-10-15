Politika
VUČIĆ UVEK NAĐE NAČIN DA BUDE SA SVOJIM NARODOM Ovaj hit snimak iz Gorobilja to i dokazuje! (VIDEO)
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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić je čovek koji uvek nađe način da bude sa svojim narodom, a snimak koji je objavila Ana Brnabić to i dokazuje!
Kako se može videti, on se telefonom javio ljudima koji su bili okupljeni za stolom.
- Sve vas pozdravljam, 25. oktobar je važan dan i molim vas da budete odgovorni, hvala vam za hrabrost i trud za sve ove godine - poručio je Vučić.
- U svakom gradu, u svakoj opštini, u svakom selu, u svakom zaseoku u Srbiji. I Gorobilje jednoglasno kaže - do pobede! - napisala je Brnabić.
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