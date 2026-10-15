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Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" biće održan sutra, 16. oktobra, u Novom Sadu, na Trgu slobode, gde se očekuje okupljanje građana iz različitih krajeva Vojvodine. Događaj će obeležiti srpske trobojke, nacionalni simboli i program posvećen muzici, tradiciji i zajedništvu.

Aleksandar Vučić pozvao je građane da se okupe u Novom Sadu, uputivši poziv putem Instagrama uz poruku:

"Za slobodnu! Za snažnu! Za ujedinjenu Srbiju! Vidimo se u petak u Novom Sadu".

Posetioce očekuje bogat program uz nastupe poznatih izvođača i kulturno-umetničkog društva koje povezuje Srbe i pripadnike nacionalnih manjina.

Muzički program počeće nešto pre 17 časova, a publiku očekuju nastupi Garavog sokaka, Ivana Milinkovića, Nele Vidaković i sestara Gobović. Njihove pesme obeležile su različite generacije, pa će i ovog puta muzika biti uvod u zvanični deo skupa.

Posebno mesto imaće nastup KUD-a, koji će kroz folklor i tradicionalne igre predstaviti kulturno bogatstvo Vojvodine i povezati različite zajednice. Uz srpske trobojke i nacionalne simbole, skup će biti prilika za susret i druženje građana iz različitih delova pokrajine.

Zvanični deo skupa počinje u 18 časova, a očekuje se obraćanje Aleksandra Vučića, koji će govoriti o budućnosti Srbije, razvoju Vojvodine i planovima za naredni period.

U fokusu će biti nova ulaganja, unapređenje infrastrukture i privrede, kao i stvaranje boljih uslova za život građana. Razvoj Vojvodine važan je za lokalne zajednice, poljoprivredu, privredu i mlade koji žele da svoju budućnost grade u rodnom kraju.