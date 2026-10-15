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Igor Kisić rođen je 9. jula 1980. godine u Visokom, a poginuo je od granate koja je pala u njegovoj neposrednoj blizini dok se nalazio u komandi voda, navodi se u monografiji "Deca žrtve rata 1991-1995" u izdanju Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Igor je rođen u mestu Kula Banjer, opštini Visoko, a u prvom i drugom razredu osnovne škole pohađao je veronauku, te je nedeljom redovno odlazio u crkvu.

U 10. godini savladao je tehniku rada na računaru, a već u 12. naučio da upravlja putničkim automobilima pokazujući veliko iskustvo. Hobi mu je bio skupljanje zastavica i bedževa. Bio je vatreni navijač Fudbalskog kluba "Crvena zvezda" iz Beograda.

Igorov otac Niko Kisić bio je član SDS-a od osnivanja i odbornik u Skupštini opštine Visoko, a kao mašinski inženjer radio je u srednjoj tehničkoj školi.

"Jasna poruka za Srbe"

Prema Nikovim rečima, situacija u Visokom počela je da se komplikuje u maju 1992. godine, kada je, nakon povlačenja JNA, primetio "zastave sa ljiljanima".

- Smatrali smo da je to jasna poruka za Srbe da nemaju šta da traže u Visokom, posebno kada su počeli da daju straže. I mi smo počeli držati straže da bi se odbranili, jer se rat vodio u Sarajevu. Primećivale su se paravojne formacije. Porodicu sam sklonio na sigurno 3. maja 1992. godine, a nakon napada na Ilijaš i Vogošću počeli su napadi i na Visoko - rekao je Niko.

Nakon mesec dana otišao je iz Visokog. Tako se Igor sa ocem Nikom, majkom Gordanom i starijom sestrom Tanjom obreo u Čekrčićima, odakle odlaze u Ilijaš.

Po dolasku u Ilijaš, Igorov otac se pridružuje Ilijaškoj brigadi VRS, a u blizini mesta gde su živeli bio je stacioniran Samostalni motorizovani vod "Vaske“, koji je bio u sastavu Ilijaške brigade.

Jedan od najmlađih boraca VRS

Ovom jedinicom je komandovao Vaske Vidović, a prema Nikovim rečima, Igor je koristio svaki slobodan trenutak da ode u skladište municije gde su se okupljali borci iz ove jedinice.

Igorova majka ga je sprečavala da ne odlazi dole, branila mu da ide, ali bezuspešno. Sa nepunih 13 godina, Igor se takođe pridružuje Ilijaškoj brigadi i postaje njen najmlađi borac i jedan od najmlađih boraca VRS.

Školske knjige i bezbrižne dečačke dane zamenio je uniformom i puškom, te je sa delima uveliko nadrastao generaciju kojoj je pripadao.

- Nikome nije uspelo da ga ubedi da je još isuviše mlad i da ostavi pušku i uniformu. Bio je uveren da je dorastao za to i tako se i ponašao. Zbog ponašanja postao je miljenik cele brigade - navodi se u knjizi "Deca žrtve rata 1991-1995".

Gotovo da nema borca ove brigade koji nije upoznao malog junaka. Bio je raspoređen u skladište, ali je često pripremao artiljerijsko oružje za delovanje.

Tokom ofanzive takozvane Armije BiH na Nišićku visoravan početkom avgusta 1994. godine Igor je sam iz Ilijaša dovezao pun kamion municije borcima na prvoj liniji.

Saborci ga pazili kao najrođenijeg

Izazivao je čuđenje i divljenje svojih saboraca, koji su ga pazili kao svog najrođenijeg. I kod svojih vršnjaka Igor je izazivao divljenje i bio im je uzor.

Poginuo je 3. oktobra 1994. godine prilikom jakog muslimanskog artiljerijskog napada na gradsko jezgro Ilijaša od granate koja je pala u njegovoj neposrednoj blizini dok se nalazio u komandi voda.

Foto: Prinstcreen

Dan potom, na sahrani, borci i građani Ilijaša dostojanstveno su se oprostili od svog miljenika. Igor je posthumno odlikovan Ordenom Miloša Obilića.

Dejtonskim mirovnim sporazumom Ilijaš je pripao muslimanskoj strani, te je njegov otac Niko, ne želeći da mu sin počiva na tuđoj teritoriji, samoinicijativno ekshumirao sinovljevo i telo ujakovog sina.

Njihova tela stavio je na kamionet i prevezao ih i sahranio u Zvorniku. Nakon kraćeg boravka, porodica Kisić se nastanila u Bijeljini, gde je Igorovo telo preneseno.

Kurir/SRNA