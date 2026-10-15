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Večeras je u Inđiji, u organizaciji Srpske stranke Zavetnici i njenog kandidata za narodnog poslanika Nikole Vukelića, održan skup koalicije "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija".

"Posebnu zahvalnost upućujem Miloradu Dodiku i Milošu Vučeviću, koji su svojim porukama podrške ukazali poštovanje organizatorima i okupljenima", navela je predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Večerašnji skup pokazao je da političko zajedništvo ne podrazumeva odricanje od sopstvenih uverenja. Zavetnici u njemu učestvuju sa jasnim stavovima o suverenitetu Srbije, očuvanju Kosova i Metohije, nacionalnog identiteta i veza sa Republikom Srpskom."

"Hvala svima koji su večeras bili sa nama u Inđiji! Do pobede!", zaključila je Đurđević Stamenkovski.

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