Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Večeras je u Inđiji, u organizaciji Srpske stranke Zavetnici i njenog kandidata za narodnog poslanika Nikole Vukelića, održan skup koalicije "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija".

"Posebnu zahvalnost upućujem Miloradu Dodiku i Milošu Vučeviću, koji su svojim porukama podrške ukazali poštovanje organizatorima i okupljenima", navela je predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Večerašnji skup pokazao je da političko zajedništvo ne podrazumeva odricanje od sopstvenih uverenja. Zavetnici u njemu učestvuju sa jasnim stavovima o suverenitetu Srbije, očuvanju Kosova i Metohije, nacionalnog identiteta i veza sa Republikom Srpskom."