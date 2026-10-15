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U ruke časovničara Nikola Živković iz Beograda dospeo je stari, pohabani sat, a ogrebotine po njemu svedoče da je mnogo toga prošao. Ko zna koliko vremena je prošlo od kada su ovaj sat i njegov prvi vlasnik odvojeni, zato je časovničar odlučio da ga pronađe i vrati mu ovu dragocenost.

Na satu su ugravirani zanimljivi podaci.

"Peš. Vod. Lalović M. I. U Ran. 22. KL. SVS ROD. K. OV. SSNO 14.7.77.C."

Oduševljen satom, Nikola je odlučio da putem svoj Instagram profila potraži čoveka čije je prezime ugravirano - Lalovića, kako bi mu ga vratio.

- Tražim jednog čoveka - Lalovića, vlasnika ovog sata. On je 77. položio kao prvi u klasi i za svoju službu je zaradio ovaj sat. On je nekako završio kod mene, ali kada sam pročitao ove natpise, iako mi se peviše sviđa koliko ovo dobro izgleda i kako se na njemu vide ožiljci. Mislim da svarno treba nekako da nađemo vlasnika. Sat i dalje radi. Ako znate nekoga ko je bio u 22. klasi tagujte, pošaljite video, ripostujte, da pokušamo da nađemo vlasnika, a bilo ko, ko bude tvrdio da je njegov sat, moraće da mi pokaže neke dokaze - rekao je časovničar u videu.

Koliko je moć društvenih mreža jaka svedoči činjenica da je nakon samo nekoliko sati Nikola saopštio da je pronašao vlasnika, odnosno da će sat uručiti njegovom sinu. Ali, pre celog ovog raspleta, neko je odmah prepoznao o kome je reč:

- To je bio legendarni pukovnik Milenko Lalović. Prvi u 22. klasi Srednje vojne škole Kopnene vojske u Sarajevu. Kasnije ratni komandant u Vojsci Republike Srpske, a u miru komandir i predavac na Vojnoj akademiji, a na kraju i načelnik Odseka za civilno-vojnu saradnju Generalstaba Vojske Srbije. Divan čovek i odlican oficir. Nažalost, preminuo je 2021. godine - napisao je neko u komentaru.

Ispod se nadovezao časovničar kojem je ovaj komentar očigledno pomogao u potrazi, pa je obavestio pratioce da je pronašao pukovnikovog sina kojem će predati sat.