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Dvorana „Srbija“ u Istočnom Sarajevu večeras je okupila više hiljada studenata koji su čvrsto stali iza stavova i zaključaka jednoglasno usvojenih na hitnoj zajedničkoj sednici Unije studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na kojoj je poručeno da Republika Srpska nije genocidna tvorevina i da srpski generali nisu zločinci, što je odgovor na poruke koje su se ranije pojavile na skupu "studentske" liste u Novom Pazaru.

Ovaj skup poslužio je Studentskom parlamentu Univerziteta u Sarajevu kao povod da odmah traži reakciju nadležnih insititucija, jer su, kako tvrde, u porukama koje su istaknute videli osporavanje državne granice Bosne i Hercegovine, a zasmetale su im i poruke da RS nije genocidna tvorevina, kao i one upućene srpskim generalima.

1/15 Vidi galeriju Skup studenata u Istočnom Sarajevu Foto: Kurir

Na njihovo licemerje najbolje je ukazao jedan korisnik mreže Iks, koji je detaljno obrazložio kako studenti iz BiH primenjuju dvostruke aršine.

- Kada su "studenti" u Srbiji i njihovi transparenti u Novom Pazaru napadali RS kao genocidnu i generale kao zločince, SPUS nije tražio reakcije, osude, niti se pozivao na nekakav zakon. Nije bilo “dubokog razočaranja” ni “ozbiljne zabrinutosti” zbog poruka koje udaraju na Srbe i Republiku Srpsku, jer to je njihova politika, ali kada se spomene Jasenovac i genocid nad Srbima, prvi staju u odbranu Hrvata - naveo je on i nastavio:

- Međutim, kad se studenti iz RS-a brane, traže jedinstvo srpskog naroda i kažu da Drina nije granica koja ih deli od matice, odjednom su to “osporavanje granica BiH”, “negiranje genocida” i povod za institucije. Licemerje, jedni studenti smeju da napadaju, a drugi ne smeju ni da brane svoje.

Kako je ukazao, studenti iz RS-a imaju pravo da odbace kolektivnu krivicu i da kažu šta misle o svojoj republici, generalima, Kosovu i Drini.