"LICEMERJE, JEDNI STUDENTI SMEJU DA NAPADAJU, A DRUGI NE SMEJU DA BRANE SVOJE" Akademcima iz BiH zasmetao skup u Istočnom Sarajevu - dobili oštar odgovor!
- Hiljade studenata u Istočnom Sarajevu podržalo je stav da Republika Srpska nije genocidna tvorevina i da srpski generali nisu zločinci.
- Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu tražio je reakciju institucija zbog poruka sa skupa, uz tvrdnje da se njima osporava granica BiH.
- Na mreži Iks pojavile su se optužbe za dvostruke aršine, uz poruku da jedni studenti smeju da napadaju, a drugi ne smeju da brane svoje.
Dvorana „Srbija“ u Istočnom Sarajevu večeras je okupila više hiljada studenata koji su čvrsto stali iza stavova i zaključaka jednoglasno usvojenih na hitnoj zajedničkoj sednici Unije studenata Republike Srpske i Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na kojoj je poručeno da Republika Srpska nije genocidna tvorevina i da srpski generali nisu zločinci, što je odgovor na poruke koje su se ranije pojavile na skupu "studentske" liste u Novom Pazaru.
Ovaj skup poslužio je Studentskom parlamentu Univerziteta u Sarajevu kao povod da odmah traži reakciju nadležnih insititucija, jer su, kako tvrde, u porukama koje su istaknute videli osporavanje državne granice Bosne i Hercegovine, a zasmetale su im i poruke da RS nije genocidna tvorevina, kao i one upućene srpskim generalima.
Na njihovo licemerje najbolje je ukazao jedan korisnik mreže Iks, koji je detaljno obrazložio kako studenti iz BiH primenjuju dvostruke aršine.
- Kada su "studenti" u Srbiji i njihovi transparenti u Novom Pazaru napadali RS kao genocidnu i generale kao zločince, SPUS nije tražio reakcije, osude, niti se pozivao na nekakav zakon. Nije bilo “dubokog razočaranja” ni “ozbiljne zabrinutosti” zbog poruka koje udaraju na Srbe i Republiku Srpsku, jer to je njihova politika, ali kada se spomene Jasenovac i genocid nad Srbima, prvi staju u odbranu Hrvata - naveo je on i nastavio:
- Međutim, kad se studenti iz RS-a brane, traže jedinstvo srpskog naroda i kažu da Drina nije granica koja ih deli od matice, odjednom su to “osporavanje granica BiH”, “negiranje genocida” i povod za institucije. Licemerje, jedni studenti smeju da napadaju, a drugi ne smeju ni da brane svoje.
Kako je ukazao, studenti iz RS-a imaju pravo da odbace kolektivnu krivicu i da kažu šta misle o svojoj republici, generalima, Kosovu i Drini.
- SPUS koji sada “proganja” te studente pozivima na Inckov zakon, pokazuje da mu je stalo do jedne strane, ne do pravde, ne do jednakih standarda, već do osude Srba, bez obzira na istinu! - zaključio je korisnik mreže Iks.