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“Srećan sam što sam večeras ovde i što mogu da kažem čime sam sve nezadovoljan i da priznam sopstvene greške i da kažem kakav nam je plan i program”. Ovo je poručio Aleksandar Vučić, kandidat na listi Ujedinjena Srbija koji je bio na skupu u Lazarevcu.

Iz dana u dan Vučić obilazi sva mesta u Srbiji i nijedan grad, nijedna opština nije ostala bez programa koji je predstavljen za naredni period.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Vučić obilazi Srbiju Foto: Instagram

Ostalo je 10 dana do izbora, a gosti "Usijanja" na Kurir televiziji govorili su o planu i program za budućnost Srbije, Vesna Vidović, članica Srpske napredne stranke, Aleksandar Šešelj, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke i Milana Vuković, analitičarka.

Vuković je komentarisala mnoštvo programa koje je Aleksandar Vučić obećao svakom mestu u kojem je bio, pa je pričala o stvarima koje će ljudima širom Srbije obezbediti bolji život.

- U prethodnom periodu imali smo priliku da vidimo putovanje Vučića po celoj Srbiji, a u sve te posete je dolazio izuzetno pripremljen. Vučić je upoznat sa problemima koji muče određenu opštinu, selo, grad i predstavlja građanima konkretno stvari kako bi se njihov život promenio na bolje. Mogu da se vide planovi koji vode ka decentralizaciji naše zemlje, mapirano je da postoje regioni naše zemlje koji su manje razvijeni i tamo treba ulagati više, pa će to ljudima obezbediti kvalitetniji život, ali i više radnih mesta, kao i to da mladi ljudi ostanu u svojim opštinama, a ne da idu u veće gradove kako bi našli posao i podigli porodice - započela je Vuković.

Vuković ističe da narod najbolje zna šta je za njega dobro i da narod donosi odluku na izborima, pa je nastavila:

- Narod je taj koji glasa kakvu Srbiju želi sutra, kao što je narod to činio prethodnih godina, kada je nesumnjivo hteo da budućnost Srbije vodi Aleksandar Vučić. Mi 25. oktobra izlazimo sa istim pitanjem, da li želimo da Srbija ide u pravcu u kojem je do sada išla, a ključno pitanje na izborima je u kojem pravcu želimo da ide Srbija, a Ujedinjena Srbija izlazi sa konkretim planom za sve segmente društva i države. Tu spada izdvajanje u zdravstvo, a pre neki dan je 480 lekara dobilo ugovore za zaposlenje i 380 medicinskih sestara. To su konkretni primeri ulaganja u određenu oblast, da nam lekari ostanu u Srbiji, ali i ulaganje u izgled zdravstvenih ustanova. Ako se uhvatimo za bilo koju oblast, imaće konkretan plan. To je ono što građani ocenjuju na izborima - rekla je Vuković.

03:53 JOŠ 10 DANA DO IZBORA! Stručnjaci u "Usijanju“ o planovima i ulaganjima za Srbiju: Ove konkretne stvari će poboljšati život stanovnicima Srbije Izvor: Kurir televizija

Šešelj je pričao o atmosferi pred izbore i koliko debate i skupovi utiču na neopredeljenje građane, ali i kako mu se čini politička predizborna atmosfera pred glasanje.

- Građane ne bi trebalo nikada potcenjivati i smatrati da na njih može da utiče neki dnevni događaj ili neka poruka iz skupa. Ipak, svaki čovek se opredeljuje u skladu sa svojom političkom orijentacijom. Mislim da su se građani opredelili još pre nego što su izbori bili raspisani. Jasno je da je teško suprostaviti se kada su nasilne blokade prisutne, ali to ne znači da stanovnik nema svoj stav kada vidi šta se dešava. Tu je formirano javno mnjenje. Sa druge strane, imate kampanju protiv ljudi koji su jasno opredeljeni, a onda se ti ljudi ustručavaju, jer bi u suprotnom trpeli uvrede - rekao je Šešelj.

Šešelj je pričao o kampanji koja se vodi protiv Aleksandra Vučića govoreći da su to izlivi nemoći političkih protivnika koji ne mogu ništa, osim da izmišljaju i tako nanose štetu.

- To što se dešava nije novina, to što postoji kampanja koja Vučića prikazuje u najgorem svetlu nije novina, porodica mora da živi sa njim, iako to nije pozitivno i ostavlja posledice. Nije to nizak udarac, već pokazatelj nemoći, umesto da pobedite političkog protivnika jer ste bolji, oni pokušavaju da sa izmišljotinama unose vrstu štete, a to je nemoć.

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