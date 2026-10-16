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Sa dolaskom hladnijih dana smrdibube počinju da traže mesta na kojima će provesti zimu, pa se u jesen mogu okupljati na fasadama, prozorima i oko roletni, a neke uspevaju da uđu i u stanove.

Trenutno je vreme njihove potrage za zaklonom, zbog čega bi možda trebalo da se provere prozori, komarnici i sitni otvori kroz koje mogu da prođu.

Iako su neprijatne zbog karakterističnog mirisa koji ispuštaju kada su uznemirene ili zgnječene, smrdibube uglavnom nisu opasne za ljude. Ne ujedaju, ne bodu i ne hrane se nameštajem niti drugim predmetima u domaćinstvu. Problem je, pre svega, u tome što mogu da budu uporne i da se, ako pronađu pogodno mesto za prezimljavanje, pojavljuju u većem broju.

Zašto ulaze u kuće baš u jesen?

Smrdibube tokom jeseni traže zaštićena mesta na kojima mogu da prezime. U prirodi se zavlače u pukotine, ispod kore drveća i na druga skrovita mesta, dok im u naseljenim sredinama odgovaraju i različiti delovi kuća i zgrada.

Zbog toga se mogu okupljati na spoljnim zidovima, naročito tokom sunčanih jesenjih dana, a zatim prolaziti kroz razmake oko prozora i vrata, oštećene komarnike, kutije za roletne i druge otvore.

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Njihovo pojavljivanje u stanovima u ovom periodu deo je uobičajenog sezonskog ponašanja.

Šta zaista pomaže da ne uđu u kuću?

Najdelotvornija mera je sprečavanje ulaska, odnosno zatvaranje mesta kroz koja insekti mogu da prođu.

Prvi korak je pregled prozora i vrata. Oštećene komarnike treba popraviti, a razmake oko ramova i drugih instalacija zatvoriti odgovarajućim zaptivnim materijalom. Vredi proveriti i kutije za roletne, kao i prostor ispod ulaznih vrata.

Ako se smrdibube često pojavljuju na jednom prozoru, trebalo bi obratiti pažnju na spojeve oko njega i na to da li komarnik dobro naleže. Umesto nasumičnog prskanja insekticidima, korisnije je pronaći i zatvoriti otvor kroz koji ulaze.

Foto: Erik Agar / Alamy / Profimedia

Može da pomogne i smanjenje nepotrebnog spoljnog osvetljenja neposredno uz otvorene prozore i ulaze, jer svetlost privlači ove insekte.

Šta ako su već ušle?

Ako se u stanu pojavi pojedinačna smrdibuba, najjednostavnije je pažljivo je pokupiti papirom. Važno je da se ne gnječe. Kada su ugrožene, smrdibube ispuštaju karakterističan neprijatan miris, zbog kojeg njihovo uklanjanje može biti još neprijatnije.

Ukoliko se pojavljuju u većem broju, korisno je obratiti pažnju na mesto na kojem se najčešće viđaju kako bi se utvrdilo odakle dolaze.

Da li je potrebno prskati stan insekticidom?

Ne bi trebalo posezati za insekticidima kao prvim rešenjem. Prskanje unutrašnjosti stana uglavnom nije efikasan način da se spreči ulazak novih smrdibuba, naročito ako otvori kroz koje prolaze ostanu nezatvoreni.

Stručne preporuke daju prednost fizičkom uklanjanju insekata i zatvaranju pukotina i drugih mogućih ulaza. Ako se razmatra upotreba hemijskih sredstava, treba koristiti isključivo preparate namenjene konkretnoj nameni, u skladu sa uputstvom.

Da li se razmnožavaju u stanu?

Smrdibube koje u jesen ulaze u objekte traže zaklon za prezimljavanje, a ne mesto za razmnožavanje. Uobičajeno je da tokom zimskog mirovanja ne polažu jaja i ne hrane se kao tokom aktivnog dela godine. U proleće ponovo postaju aktivne i izlaze iz skrovišta.

Mešavina đumbira u prahu i vode efikasna je zaštita za povrće od smrdibuba Foto: Shutterstock

Zato njihov pronalazak u stanu ne znači da se u njemu stvara nova populacija. Ipak, ako uspeju da uđu kroz otvore na fasadi, prozorima ili roletnama, mogu ostati skrivene sve dok se ne promene uslovi.

Najbolja zaštita zato nije potraga za čudotvornim sredstvom protiv smrdibuba, već pregled i zatvaranje mogućih ulaza pre nego što hladniji dani odmaknu.