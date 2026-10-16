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Od 19. oktiobra stupaju na snagu novi red vožnje i zaustavljanje vozova na stajalištima Tošin Bunar i Petrovaradin, a na relacijama Beograd - Subotica - Beograd, Beograd - Vrbas - Beograd, i Beograd - Petrovaradin - Beograd, saopštilo je danas preduzeće Srbijavoz.

U cilju unapređenja kvaliteta prevoza i boljeg povezivanja putnika, svi Inter City (Soko) vozovi zaustavljaće se ubuduće u stanici Petrovaradin, svi Inter Regio vozovi na stajalištu Tošin Bunar, a zaustavljanje vozova na stajalištu TPS Novi Sad ostaje bez promena.

Za stajalište Petrovaradin, na relaciji Beograd Centar - Subotica - Beograd Centar, Inter City vozovi (Soko) polasci iz Beograd Centra biće u 05:54, 07:54, 09:54, 11:54, 13:54, 15:54, 17:54, 19:54 i 21:54 časova, dok je dolazak u Petrovaradinu predviđen u 06:32, 08:32, 10:32, 12:32, 14:32, 16:32, 18:32, 20:32 i 22:32 časova.