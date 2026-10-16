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Na poslednjoj sednici, Gradsko veće usvojilo je tekst Javnog poziva za dodelu nagrada uspešnim studentima na teritoriji grada Vranja.

Za školsku 2026/2027. godinu prema ovom dokumentu biće dodeljene finansijske nagrade studentima na prvom stepenu studija, odnosno studentima od 3-6. godine osnovnih akademskih ili strukovnih studija, kao i studentima na drugom stepenu odnosno, na master akademskim studijama, prenosi zvanični sajt grada Vranja.

Biće nagrađeni studenti osnovnih akademskih ili strukovnih studija, kao i studenti na drugom stepenu odnosno, na master akademskim studijama.

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na finansijsku nagradu su:

da su redovni studenti visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, i da se finansiraju iz budžeta;

da su redovni studenti od 3-6. godine osnovnih akademskih ili strukovnih studija, ili studenti master studija;

da su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija i da nisu izgubili, odnosno obnovili, nijednu godinu studija;

da je prosečna ocena tokom dosadašnjih studija najmanje 9,25 za prvu kategoriju nagrade, odnosno 9,51 za drugu kategoriju nagrade;

da imaju prebivalište na teritoriji grada Vranja;

da imaju najviše 26 godina starosti.

Visina sredstava za prvu kategoriju nagrade iznosi 20.000 dinara, dok je za drugu kategoriju taj iznos 30.000 dinara.

Potrebna dokumentacija, rokovi i drugi detalji biće saopšteni prilikom raspisivanja Javnog poziva.