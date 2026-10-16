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Trofej Beograda 2026 u kik-boksu je međunarodno takmičenje koje tradicionalno svake godine organizuje Kik-boks savez Beograda pod pokroviteljstvom gradskog Sekretarijata za sport i omladinu, saopštili su organizatori.

Manifestacija se ove godine održava 16. i 17. oktobra u Hali sportova „Ranko Žeravica” na Novom Beogradu.

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Foto: Beograd.rs Beoinfo

Takmičenje se održava u četiri discipline: low kick, full contact, point fighting i kick light, u svim uzrasnim i težinskim kategorijama. „Trofej Beograda” je prvo takmičenje u Srbiji koje je uvelo u sistem takmičenja disciplinu point fighting, jednu od najmasovnijih disciplina koja pretenduje da postane deo Olimpijskih igara.

Screenshot 2026-10-15 104659.png
Foto: Beograd.rs Beoinfo

Na „Trofeju Beograda” od ranije učestvuju klubovi iz cele Srbije i regiona (Hrvatska, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Bugarska), a ove godine su prijavljeni takmičari iz Mađarske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kako se navodi, za takmičenje je prijavljeno 56 klubova i skoro 300 takmičara iz navedenih država.

Takmičenje počinje u 11 časova, a dodela medalja će biti nakon završetka finalnih borbi, ističe se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs

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