Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Beograd
SPREMITE ZALIHE! DANAS JE BEZ VODE OVAJ DEO ZVEZDARE: Radovi će trajati od 8.30 do 18 sati
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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u petak, 16. oktobra 2026. godine, u periodu od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Živojina Žujovića od 21. divizije do Ljubljanske,
21. divizije i
Ljubljanskoj.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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