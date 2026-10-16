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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u petak, 16. oktobra 2026. godine, u periodu od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Živojina Žujovića od 21. divizije do Ljubljanske,
21. divizije i
Ljubljanskoj.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

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