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Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Egipatskoj i Vojvođanskoj, od danas do 19. oktobra doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju zatvaranje desne kolovozne trake Egipatske i Vojvođanske (gledano u smeru ka ulici Dr Ivana Ribara), na delu od semafora kod prodajnog objekta „Lidl“ (oko 150 metara ispred zone raskrsnice sa Gandijevom) do zone raskrsnice sa Nehruovom (zabranjeno levo skretanje u Nehruovoj – smer ka Bloku 44).

Vozila javnog prevoza sa linija 45, 71, 601, 601N i 603N će u oba smera saobraćati levom kolovoznom traku, koja će biti udvosmerena za saobraćaj.

Vozila sa linije 82, koja već saobraćaju izmenjenom trasom zbog radova u Gandijevoj će u smeru ka Bloku 44 saobraćati sledećim ulicama: Tošin bunar, Nikole Dobrovića, Marka Čelebonovića, Norveška, Ljubinke Bobić, Partizanske avijacije, Nikole Dobrovića, Bulevar heroja sa Košara, Omladinskih brigada, Jurija Gagarina i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Zemunu saobraćati postojećom izmenjenom trasom.

Stajalište „Gandijeva“ (#1194) – smer ka Gradu, privremeno se izmešta na poziciju koja se nalazi oko 50 metara ispred zone raskrsnice sa Gandijevom – gledano u smeru ka Gradu, dok se stajalište „Gandijeva“ (#1128) – smer ka Surčinu, privremeno izmešta na poziciju koja se nalazi oko 30 metara posle pešačkog prelaza u zoni skretanja za objekat IMT-a (uređeno parkiralište koje će u ovom slučaju biti ukinuto ispred objekta sa adresom Zemunska 29).