STROGI CENTAR BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: Ali i delovi još 8 beogradskih opština!
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Savski venac
08:30 - 14:00 BULEVAR VUDROA VILSONA: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB, NIKOLAJA KRAVCOVA: BB,
09:00 - 11:00 Višegradska 27-27 V/1.
Voždovac
09:00 - 14:00 Naselje RIPANj: PUT ZA PEĆINE: 36-36V,40-42,50-50A,54-56,98-100,3A, PUT ZA PEĆINE2 DEO: 2,1-3,
Čukarica
08:30 - 14:00 LjUBICE IVOŠEVIĆ-DIMITROV: 44-56,47-69, Naselje ŽARKOVO: JABLANIČKA: 98-104, KOSMAJSKA: 40-42,60-60b, KOTORSKA: 2-14,1-21, LIPAR: 2-20,1-23, MOJKOVAČKA: 2-58,1A, PETEFIJEVA: 8-20,37-43, PRIŠTINSKA: 60-70,51-61, SANDžAČKA: 56-58, STOJANA MATIĆA: 44-46,39,51, VASILIJA IVANOVIĆA: 2-14,3-25,
Grocka 09:00 - 14:00 Naselje VRČIN: KAJMAKČALANSKA: 58-60,66,70-72,82,86, KAJMAKČALANSKA ČETVRTI DEO: 4-8A,12,20-28,34-36,5-11, KAJMAKČALANSKA DRUGI DEO: 2-10,16-22, KAJMAKČALANSKA PETI DEO: 6-10, KAJMAKČALANSKA PRVI DEO: 2-10,1-7, KAJMAKČALANSKA TREĆI DEO: 6-8,1,
Barajevo
08:00 - 15:00 Naselje MANIĆ: KOSMAJSKA: 57,
Obrenovac
09:00 - 13:00 Naselje LjUBINIĆ: CENTAR: 76,82-86,94-96,122-128,146,156A-156B,93-95,115,123,147A-147B,231, DUBRAVA: 228B,217A, GORNjI KRAJ: 128-128B,148-160,172-174,206,214,224-228,234,125,147,151-161,219A,225-227,233J, IVOVIĆA KRAJ: 223, KOD DOMA: 118A,122B,1BB,97,229G, LIPOVICA: 0,106,148A,160B,186,206-208,212,216,220-222,226A-226D,205-207,211-211,217-225B,229B-231, LjUBINIĆ: 151A, MILOSAVLjEVIĆA KRAJ: 160A, MUZIČKA KOLONIJA: 168-170,176,180,184,17B,175,185, PAVLOVIĆI: 188, PUT ZA ORAŠAC: 180B,223E, SIMIĆI: 188-190B,194-198A,202,189,193-197,201-203,
Sopot
08:00 - 15:00 Naselje DUČINA: BUNARSKA: 2-4,8,12,1,9, DRAGIŠE SARIĆA: 1, DRAGOSLAVA MIŠIĆA: 14, LjUBOMIRA IVKOVIĆA-ŠUCE: 12,72A,76-78,84-98,102-114,118-120,124-160,164-180,19A,37B-41,45-55,59-73,77,87,91,95-97A,101-121A,125A,129,133-167,171,177C,273A, LjUBOMIRA ŽIVANOVIĆA-BRKE: 2-4,10-16,1, MILIŠE MIŠIĆA: 2-10,16-18,1-3,7,11,15,19-23, MILORADA ŽIVANOVIĆA: 2-6,10,7-13, PROFESORA MILORADA MILINKOVIĆA: 4,1, SAVE ŽIVANOVIĆA: ,2,8-12,16-20,24-26,1A-15, Naselje MALA IVANČA: PUT ZA PLANDIŠTE: 2A,6-6B,31,35-37,41,45,49-71,77, Naselje MANIĆ: KOSMAJSKA: 63-65, Naselje RIPANj: PUT ZA PLANDIŠTE 3.DEO: 2,6A,3, Naselje ROGAČA: BRATSTVA I JEDINSTVA: 51, Naselje SIBNICA: BORE PAVLOVIĆA: 2-4,1, BORIVOJA KUJUNDžIĆA: 2-18,1-9, BORIVOJA UROŠEVIĆA: 4-6, BOŠKA PAUNOVIĆA: 2,6-8,3, BOŽIDARA PETROVIĆA: 1-3, BRANKA MILIJANOVIĆA: 2-8,14-22,26-26,254A,1-3A,7-23,27-33,37-41, ČEDE ILIĆA: ,2-2,6-10,18-22,28-28A,34,42A,46-50A,54,58,1-23,33-37, ČEDE PAVLOVIĆA: ,2,6-10,20-42,46-48,52-72,76,80-82,86,90-92,96,100,106-110,114,348,370-372,1,5,9,15-27,31-35,41-61,65,69-75B,79,83-101,109,115-119,129,133C-143B,149-153,363B,369, DRAGE POP-LAZIĆ: 2,6,10-12,1-3,7, DRAGOLjUBA PAVLOVIĆA: 6-10, DRAGOLjUBA STANISAVLjEVIĆA: 2-6, ĐURE MARINKOVIĆA: 2A,6-8,12-14,270,1-15, DUŠANA KUJUNDžIĆA: 4-10, GENERALA MILANA PAVLOVIĆA: ,4,8,12,16-18,22-34,38,42-56,286,314-314A,324,1-5,9-23,27-29,35,49,321A, IVANA MILOVANOVIĆA: 6,3, JELICE POP-LAZIĆ: 1-3, MILADINA LAZAREVIĆA: 2-4,8,12,9-9A, MILIVOJA PANTELIĆA: 4-8, MILOMIRA ADAMOVIĆA: 2-4, MILORADA RANKOVIĆA: 4A,10,3, MILOVANA IVANOVIĆA: 2,6,5, MIŠE PROTIĆA: 2-6,10-20,26-36,40-44,1,11-15,21,25-35,39-51A,55-63, MOMIRA STANKOVIĆA: 2,6-8,1-3,7-9,15, PUKOVNIKA ŽIKE RADOVANOVIĆA: 6-8,12-14,20-24,30-32,38,1-9,15-31,37-39,43, RADE JOKSIMOVIĆ: 2,1-5, RADIŠE DIMITRIJEVIĆA: 2-4,10-12,18,22-26,30-34,38,3-7,11,19-27, RADOJA ILIĆA: 372D,1,5-7,11-19,23-25,29-31, RADOMIRA VIĆENTIJEVIĆA: 3, RADOSAVA ŽIVOJINOVIĆA: 2,6,10,16,1,5,9,13,19, SLAVKA ILIĆA: 2-8,1-9,13, SLAVOLjUBA MILOŠEVIĆA: 1A-3,7, TIHOMIRA MARINKOVIĆA: 2-6, UČITELjA RADISAVA OBRADOVIĆA: 2,6-10A,14-20,26-36,44-46,320,1-9A,13-15,19-21, VELIMIRA MITROVIĆA: 2-4,1,105, VELIMIRA NIKOLIĆA: 2, ŽIVKA PROTIĆA: 2,8-14,1, Naselje SLATINA: BUNARSKA: 1,9-13,17, ĐORĐA JOVANOVIĆA: 2-6,10-14,18-30,36-36A,40B-52A,62A-62B,66-86,90-96,1-21,27-31,53-63A,67,73-87,91,95-97, IVE TRIFUNOVIĆA: 2-6, KARAĐORĐEVA: ,2-18,22-26,30-52,1-1,5-25,29-35,39-43,47-53, KOSMAJSKA: 1-7,67, PROFESORA MILOŠA SAVKOVIĆA: 3-7, RADA JOVANOVIĆA: 6-6A,10-14A,20-26,30,64B,68B,1-5,9-17,23-41,71,519, RADNIČKA: 2,8-10,1-3, SAVE KOVAČEVIĆA: 4-6,18-20,39B, ŠUMADIJSKA: 2,1, SVETOZARA MARKOVIĆA: 4-8,3-9,15-17,21, Naselje STOJNIK: ZOROLjINSKI RAJ: 8-10B,18-24A,30,170-174B,9,13-17A,23-25,31-35,39,45,83-83A,171-175B,
Surčin
08:30 - 13:00 Naselje SURČIN: BANOVAČKA: 4-20,24-28,32-64,3-5,9A-17,21-23,27,31-33,
Lazarevac
08:30 - 14:00 Naselje: Veliki Crljeni ( zaseok Kolonija TEK 1, Kolonija TEK 2, Telekom )
Lazarevac 09:00 - 11:30 Naselje: Barzilovica ( zaseok Brajkovački put ).
Lazarevac 09:00 - 11:30 Naselje: Županjac, Ulica : Ibarski put 420-531 ( od Protektirnice prema Domu ), deo ulice Mihaila Mladenovića - Selje, Kolubarskih ratnika, zaseok " Lazarevići ".
Kurir.rs