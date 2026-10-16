Da li žene moraju da nose maramu u crkvi

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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Svetog Dionisija Areopagita - hrišćanskog svetitelja koji se ubraja u jednog od sedamdeset manjih apostola, brižnog oca i poštenog građanina Atine koga su svi voleli.

Prema legendi u koju veruju svi hrišćani, osim dvanaest velikih apostola koji su poznavali Isusa i bili njegovi prvi učenici, Bog je izabrao još sedamdeset drugih apostola koji će propovedati Jevanđelja i širiti hrišćanstvo. Jedan od tih "malih apostola" je bio i Sveti sveštenomučenik Dionisije Areopagit. Radio je kao sudija, a predanje kaže da je bio pravedan i da nikada nije osudio nevinog čoveka.

Nakon što je saznao za apostola Pavla i njegove propovedi, odlučio je da se iz paganstva preobrati u hrišćanstvo. Tako je postao atinski episkop, a putovao je sa Svetim Pavlom dovoljno dugo i upozna sve ostale Hristove apostole. Posle mučeničke smrti Pavla, Dionisije je otišao u Galiju da među varvarima propoveda hrišćanstvo i sam za sebe želeći takvu smrt

Prema legendi imao je 90 godina kada je uhvaćen i mučen zato što nije želeo da se odrekne Hrista. Nakon što mu je odsečena glava, ona je prema priči pala pred hrišćanku Karulu koja ju je sakrila i kasnije časno sahranila zajedno sa ostatkom tela.

Ovaj svetac se smatra zaštitnikom obrazovanih i svih onih koji u svom srcu imaju mesta za Hrista. Prema narodnom verovanju, u molitvi treba da imate jednu, nedvosmislenu želju i ukoliko je dobra i iskrena, pomoć će vam doći.

Veruje se da svi koji se danas nađu u nevolji treba da se obrate Svetom Dionisiju ovom molitvom: