PRIVATNI DETEKTIV ZA KURIR OTKRIO ŠTA SE DESILO SA SRBINOM KOJI SE VODIO KAO NESTAO U ŠPANIJI: Evo gde je pronađen i šta je radio 9 dana dok su ga svi tražili
- Srpski turista P. I. (73), nestao 4. oktobra u Esteponi, pronađen je na aerodromu u Malagi, potpuno dezorijentisan.
- Potraga je zvanično završena 14. oktobra, devet dana nakon nestanka, uz pomoć privatnih detektiva koje je angažovala porodica.
Turista rodom iz Srbije P. I. (73), koji je nestao u španskom letovalištu Estepona 4. oktobra, pronađen je živ i s tim je potraga za njim zvanično završena, a privatni detektiv kojeg je angažovao njegov sin oglasio se ponovo za Kurir i objasnio da je nestali muškarac lociran na aerodromu u Malagi, potpuno dezorijentisan.
Kako za Kurir ističu iz detektivske agencije "Octopus Detectives Privados", angažovane od strane porodice radi potrage, P. I. je pronađen nakon višednevne neizvesnosti. Kako saznajemo, na kraju je lociran na aerodromu u Malagi.
- Pronađen je na aerodromu u Malagi. Bio je dezorijentisan i lutao je okolo otkako je nestao - objašnjava za Kurir Hose David Martinez iz detektivske agencije.
Vest o njegovom pronalasku saopštena je 14. oktobra, devet dana nakon nestanka, čime je potraga zvanično okončana.
Kako navode iz detektivske agencije, porodica se zahvaljuje svima koji su objavili apel za pomoć, kao i pojedincima, organizacijama i korisnicima društvenih mreža koji su delili fotografiju i informacije o nestalom muškarcu.
- Zahvaljujemo od srca svima koji su objavili i proširili saopštenje i apel za potragu. Hvala i svim organizacijama, grupama i zajednicama na društvenim mrežama, kao i svim ljudima koji su delili informacije ili nam se javili kako bi pomogli - rekao je naš sagovornik.
Podsetimo, P. I. je nestao 4. oktobra u Esteponi, na jugu Španije. Njegova porodica pokrenula je potragu uz pomoć privatnih detektiva, a apel za pomoć proširio se putem medija i društvenih mreža.
Srećom, potraga je završena dobrim vestima, nestali muškarac je pronađen, nakon devet dana neizvesnosti, straha i brojnih pitanja o njegovoj sudbini. Tada je Kurir stupio u kontakt sa suprugom Srbina, kada nam je potvrdila srećne vesti.
- On je dobro, koliko sam uspela da vidim. Nije opljačkan, sat mu je na ruci, dobro je odeven, sin mu je kupio samo novi džemper jer je sad vreme hladnije. Samo još čekam da čujem šta se dogodilo ovih dana - rekla je zabrinuta supruga.