Ekipe Hitne pomoći u Beogradu tokom prethodne noći primile su 126 poziva, a intervenisale su 18 puta na javnim mestima. Zabeležene su i dve saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe lakše povređene, dok su lekari imali više posla i sa pacijentima koji su se žalili na hronične respiratorne tegobe, bol u grudima i povišen krvni pritisak.

Kako je za RTS rekao dr Aleksandar Čokanović iz Zavoda za urgentnu medicinu, povređeni u saobraćajnim nezgodama zbrinuti su na licu mesta i prevezeni u dežurnu ustanovu, gde će dalja dijagnostika utvrditi stepen povreda.

"U toku noći bile su dve saobraćajne nezgode, sa dve lakše povređene osobe koje su zbrinute na licu mesta i prevezene su u dežurnu ustanovu, gde će dijagnostika pokazati o kakvim povredama se radi" - rekao je Čokanović.

dr Aleksandar Čokanović Foto: RTS Printscreen

Mlađi muškarci zvali zbog bola u grudima i visokog krvnog pritiska

Prema njegovim rečima, tokom noći je u Hitnoj pomoći bio povećan broj pacijenata sa hroničnim respiratornim tegobama, ali i onih koji su se žalili na bol u grudima i visok krvni pritisak.

Posebno je ukazao na mlađu mušku populaciju, uzrasta od 35 do 40 godina, koja se javljala zbog ovih tegoba, kao i na pacijente sa onkološkim problemima.

Promenljivo vreme pogoršava tegobe hroničnih bolesnika

Dr Čokanović je istakao da nestabilne vremenske prilike, odnosno smena hladnijeg i toplijeg vremena, mogu nepovoljno da utiču na pacijente sa hroničnim zdravstvenim problemima. Lekar je apelovao na pacijente da ne čekaju da tegobe prođu same od sebe, kao i da ne uzimaju terapiju na svoju ruku.

Biometeorološka prognoza

Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima, kao i srčanim i psihičkim bolesnicima.

Reumatski bolovi i nesanica su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.