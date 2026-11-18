LEKARI HITNE PRIMETILI NEOBIČNU POJAVU: Masovno ih zvali muškarci tokom noći i svi se žalili na isto - ove 2 stvari?! I to mlađi, od 35 do 50 godina
Ekipe Hitne pomoći u Beogradu tokom prethodne noći primile su 126 poziva, a intervenisale su 18 puta na javnim mestima. Zabeležene su i dve saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe lakše povređene, dok su lekari imali više posla i sa pacijentima koji su se žalili na hronične respiratorne tegobe, bol u grudima i povišen krvni pritisak.
Kako je za RTS rekao dr Aleksandar Čokanović iz Zavoda za urgentnu medicinu, povređeni u saobraćajnim nezgodama zbrinuti su na licu mesta i prevezeni u dežurnu ustanovu, gde će dalja dijagnostika utvrditi stepen povreda.
"U toku noći bile su dve saobraćajne nezgode, sa dve lakše povređene osobe koje su zbrinute na licu mesta i prevezene su u dežurnu ustanovu, gde će dijagnostika pokazati o kakvim povredama se radi" - rekao je Čokanović.
Mlađi muškarci zvali zbog bola u grudima i visokog krvnog pritiska
Prema njegovim rečima, tokom noći je u Hitnoj pomoći bio povećan broj pacijenata sa hroničnim respiratornim tegobama, ali i onih koji su se žalili na bol u grudima i visok krvni pritisak.
Posebno je ukazao na mlađu mušku populaciju, uzrasta od 35 do 40 godina, koja se javljala zbog ovih tegoba, kao i na pacijente sa onkološkim problemima.
Promenljivo vreme pogoršava tegobe hroničnih bolesnika
Dr Čokanović je istakao da nestabilne vremenske prilike, odnosno smena hladnijeg i toplijeg vremena, mogu nepovoljno da utiču na pacijente sa hroničnim zdravstvenim problemima. Lekar je apelovao na pacijente da ne čekaju da tegobe prođu same od sebe, kao i da ne uzimaju terapiju na svoju ruku.
Biometeorološka prognoza
Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima, kao i srčanim i psihičkim bolesnicima.
Reumatski bolovi i nesanica su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.
Kurir.rs/Blic/RTS