PRIVREMENA IZMENA TRAMVAJSKIH LINIJA: Sutra kreću radovi od Starog mosta do Karađorđeve

BEOGRAD - Zbog radova na tramvajskom koloseku u Karađorđevoj ulici, na delu od Starog savskog mosta ka Karađorđevoj, u subotu od 13 sati do 16. aprila do 3:30 sati, biće izmenjen režim rada linija GSP-a, saopštilo je to preduzeće.

U subotu i nedelju celodnevno će tramvaji sa linije 2 saobraćati na relaciji: Pristanište - Dorćol - Vukov spomenik - Beogradska - Trg Slavija - Gospodarska mehana sa oznakom 2L.

Zatim tramvajska linija 11 saobraćaće na relaciji: Novi Beograd /Blok 45/ - Glavna železnička stanica - Tašmajdan sa oznakom 11L.

Uspostavlja se autobuska linija 2A na relaciji: Dorćol (SRC Milan Muškatirović) - Pristanište - Glavna železnička stanica. Autobusi će koristiti tramvajsku bašticu u Karađorđevoj ulici na delu od Ekonomskog fakulteta do Brankovog mosta.

Trasa linije u oba smera: Dorćol (SRC Milan Muškatirović) - Tadeuša Košćuška - Pariska - Karađorđeva - Savski trg - Glavna železnička stanica.

Privremeno se ukidaju stajališta: "Tadeušća Košćuškog" u oba smera i terminus Kalemegdan /donji grad/, za liniju 11; "Glavna železnička stanica" u oba smera, za liniju 2.

Privremeno se uspostavljaju stajališta: u Ulici Tadeuša Košćuška, u smeru ka Glavnoj železničkoj stanici, 20 m pre raskrsnice sa Ulicom Cara Dušana, u Pariskoj ulici, u oba smera, u visini tramvajskog stajališta "Kalemegdan, u Karađorđevoj ulici: "Ekonomski fakultet" u smeru ka Glavnoj železničkoj stanici u visini postojećeg tramvajskog stajališta "Ekonomski fakultet", u smeru ka terminusu Pristanište i "Pristanište" u oba smera, u visini tramvajskog stajališta.

Na izmenjenom delu trase vozila koriste postojeća stajališta linija JGP.

Radoveć će izvoditi Elektrograđevinska operativa JKP GSP Beograd.

