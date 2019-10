ZVEZDIN PEHAR NA TRGU REPUBLIKE: Beogradski festival fudbala od 22. do 24. oktobra

BEOGRAD - Beogradski festival fudbala, pod sloganom „Napad na Ostrvljane”, od 22. do 24. oktobra održaće se na Trgu Republike, u organizaciji Grada Beograda.

Posetioci će tri dana, od 12 od 24 sata, moći da uživaju u malom fudbalu na terenima za stoni živi fudbal, kao i u stonom fudbalu. Takođe će moći da se oprobaju u merenju jačine šuta, kao i drugim aktivnostima u domenu najznačajnije sporedne stvari na svetu.



Instruktori Fudbalskog saveza Srbije će svakog dana tokom trajanja ovog festivala od 12 do 15 sati držati javni čas za devojčice i dečake, kako bi im kroz zabavu ukazali na sve čari fudbalske igre i fer-pleja.



Posetioci će u utorak od 12 do 19 sati biti u prilici da vide pehar kojim je FK „Crvena zvezda” 1991. godine u Tokiju objedinila evropsku i svetsku titulu. Festival će posećivati prvotimci „Zvezde” i „Partizana”, kao i predstavnice ženske fudbalske reprezentacije Srbije. Svakodnevno će biti organizovan fudbalski kamp našeg proslavljenog igrača Dejana Stankovića, dok će festival posetiti „Đota free style fudbal”, koji je izuzetno popularan među decom i omladinom od 10 do 20 godina.



Za posetioce, rekreativce – mlade i stare obezbeđeni su pokloni Fudbalskog saveza Srbije i fudbalskih klubova „Crvena zvezda” i „Partizan”, naveli su organizatori.

(Kurir.rs/Beoinfo)

Kurir