DOPREMLJENO JOŠ 80 AUTOBUSA ZA BEOGRAĐANE: Vozila koja je GSP kupio od Kineza stigla do Slovenije, a sada ih čeka put do Beograda (FOTO)

Novi kontingent kineskih autobusa marke "Hajger", koji su u Beograd po

ugovoru trebali da pristignu još prvih dana oktobra, nalaze se na putu ka srpskoj prestonici.

Na društvenim mrežama su, naime, osvanule su fotografije autobusa koji se iskrcavaju sa broda koji je iz daleke Kine doplovio do Slovenije, tačnije do luke u Kopru, odakle bi trebalo da budu prebačeni do Beograda.

Na jednoj od slika se može videti nešto više od 30 crvenih vozila, mada je prema dostupnim informacijama u ovom kontingentu 81 autobus.

Podsetimo, GSP "Beograd" je kupio 174 autobusa kineske marke "Hajger". Do sada je stiglo samo njih 30, zbog čega su u najvećem gradskom prevozniku najavili da će Kinezima naplatiti penale.

Srpska firma koja je posrednik u ovom poslu, obećala je da će svih 174 autobusa biti u Beogradu do kraja novembra. A onda naredne godine sledi obećana kupovina još 100 novih zglobnih autobusa za potrebe GSP "Beograd".

(Kurir.rs/Blic)

Kurir