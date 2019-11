EVIDENTIRAJU SVAKI ULAZAK I IZLAZAK IZ AUTOBUSA: Radnici GSP broje putnike, evo koje linije su najopterećenije

Ponovo se broje putnici u gradskom prevozu. Prema poslednjim podacima, najopterećenije linije su bile 95 i 23. Kontrola je ovog puta počela na stajalištima linija koje idu ka užem centru grada.

U vozilima GSP i na pojedinim stajalištima u Beogradu broje se i anketiraju putnici. Već nekoliko dana radnici Sekretarijata za javni prevoz i GSP, sa legitimacijama, evidentiraju svaki ulazak i izlazak na stajalištima.

Anketari uzimaju podatke o tome šta žele putnici, da li bi i šta bi menjali i koje linije najčešće koriste. Kada se prikupe i obrade podaci, počeće izrada studije, koja treba da pokaže hoće li biti izmena u saobraćaju i redu vožnje.

Takođe, znaće se preciznije koliko putnika koristi javni prevoz.

- Brojanja su neophodna da biste znali kako funkcioniše sistem. Da li je uvek neophodno raditi sistematsko brojanje putnika na celokupnoj mreži linija – nije, ali je poželjno u određenim vremenskim periodima raditi kontrolna brojanja na delovima mreže, ako ima indikacija da je došlo do poremećaja, objašnjava profesor Saobraćajnog fakulteta Peđa Živanović.

Kako izgleda brojanje putnika u špicu, u prepunim vozilima i na stajalištima gde od gužve ponekad ne može da se prođe, nije baš najjasnije.

U svakom slučaju, putnici će se brojati od prvih jutarnjih polazaka do 24 sata, a anketirati od sedam do 19 časova. Živanović ističe da je to jedna od najpreciznijih metoda merenja.

- Brojači moraju provesti ceo dan u vozilu, ali to je jedna od najpreciznijih metoda i pouzdanost brojanja sa dobro obučenim istraživačima je viša i od modernijih tehnoloških naprava koje mogu da broje putnike, rekao je Živanović.

Pojašnjava da istraživači stoje pored svakih vrata autobusa i rade od prvog polaska autobusa, do kraja radnog vremena.

Kontrola brojanja putnika počela je prvo na stajalištima linija javnog prevoza koje idu ka užem centru Beograda.

Na osnovu analize podataka doneće se odluka o produžavanju ili skraćenju pojedinih linija, a razmišlja se i o uvođenju dodatnog broja vozila, što je već urađeno na autobuskim linijama 77 i 79.

Kako tvrde nadležni, brojanje obavljaju zaposleni Sekretarijata za javni prevoz i GSP, tako da to ne zahteva dodatne troškove.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir